Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Magdalena Mayer ist die neue Rektorin der Realschule plus im Pamina-Schulzentrum. Ihr Weg aus dem polnischen Zakopane auf den Chefinnen-Sessel in Herxheim war weit, aber erfolgreich. Jetzt kann sie die Schule gestalten, getreu ihrem Motto: Tradition wahren, Weiterentwicklung anpacken.

Magdalena Mayer wurde 1970 in Polen geboren und legte im Jahr 1989 in Zakopane ihr Abitur ab. Danach studierte sie Germanistik und Geografie für das Lehramt an Realschulen an den Universitäten in Danzig