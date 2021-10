Eschbachs Altbürgermeister Hugo Steinmüller ist zum Ehrenmitglied des Madenburgvereins in Eschbach ernannt worden. In seiner über 150-jährigen Geschichte ist dies ein Novum im Verein. „Noch immer macht er zugunsten des Vereins Führungen auf der Burg und ist zur Stelle, wenn sein Rat gefragt ist“, würdigte ihn Landrat Dietmar Seefeldt, der zugleich Vereinsvorsitzender ist. Er wurde bei den Vorstandswahlen in seinen Amt bestätigt.

Der Vorstand

Vorsitzender: Dietmar Seefeldt, Stellvertreter: Thomas Hirsch und Frank Laux, Schatzmeister: Peter Laux, Burgkonservator: Wolfgang Becker, Geschäftsführer: Andreas Imhoff, Beisitzer; Michael Bender, Torsten Blank, Klaus Brauner, Werner Dausch, Manuela Laub, Stefan Schmitzer und Beate Schmitzer-Julier.