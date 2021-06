Um den Einwohnern beider Ortsteile auch künftig die Möglichkeit einer Bebauung in ihrem Heimatort zu bieten, wurde eine Machbarkeitsstudie für das vorgesehene Neubaugebiet Lindenstraße im Ortsteil Klingen vorgestellt. Es soll am südlichen Ortsrand in Richtung B38 entstehen. Für den Ortsteil Heuchelheim ist eine Erweiterung des Baugebiets „Pfarrgarten“ in westlicher Richtung vorgesehen. Nach ausführlicher Diskussion beschloss der Gemeinderat mehrheitlich den vorgelegten Erschließungsvertragsentwürfen.