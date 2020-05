Die großen Pappeln entlang des Hainbachs in Knöringen haben sich zum Problem entwickelt. Zwar hat ein Baumsachverständiger attestiert, dass die Bäume gesund sind, dennoch brechen bei Stürmen immer wieder bis zu 15 Zentimeter dicke Äste ab. Hierbei handele es sich nicht nur um morsches Gehölz, sondern oft auch um gesunde Äste, informierte Ortsbürgermeister Dieter Ditsch (parteilos) im Gemeinderat. Dadurch seien Pergolen von angrenzenden Häusern beschädigt worden. „Die Pappeln prägen unser Ortsbild, deshalb wollen wir diese erhalten“, sagte Ditsch. Die Gemeinde denke aber über eine Kürzung nach – von aktuell 30 bis 35 Metern auf 20 bis 25 Meter. Derzeit sei die Unfallgefahr zu groß, vor allem, da der Weg häufig von Spaziergängern genutzt werde. „Wir wollen rechtzeitig vorbeugen“, sagte Ditsch, der an den tödlichen Unfall in Landau erinnerte, bei dem ein Mann von einem Ast erschlagen wurde. Auch dieser Baum galt als gesund.