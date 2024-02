Der Kreis Südliche Weinstraße zahltzufolge nun weniger für die Müllverbrennung als vor dem Kraftwerksverkauf. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Bewegte sich die Gesamtsumme, die der Kreis für die Müllverbrennung in den Jahren 2012 bis 2022 gezahlt hat, zwischen 240 und 288 Euro je Tonne Restmüll, fallen ab 2024 nur noch 150 Euro Gesamtentgelte pro Tonne Restmüll an, teilt die Verwaltung weiter mit. Inklusive der neu hinzugekommenen CO 2 -Abgabe. Das mache sich auch bei den Bürgern bemerkbar: Seit Jahresbeginn gibt es „drastische Gebührensenkungen“ um bis zu 40 Prozent je nach Gefäßgröße. „Es kam wie gedacht“, jubelt die Verwaltung.

Der Restmüll wird weiter in Pirmasens verbrannt

Vor etwas mehr als drei Jahren hat die Verbandsversammlung dem Verkauf des Müllheizkraftwerks (MHKW) Pirmasens an den Betreiber, das Unternehmen Energy from Waste, zugestimmt, erinnert der Kreis. Für rund 49 Millionen Euro hatte das Kraftwerk dann den Besitzer gewechselt. Der Kreis SÜW wurde vom „Mitbesitzer“ zum Auftraggeber. Landrat Dietmar Seefeldt und Rolf Mäckel, Leiter des SÜW-Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft (EWW), blicken in diesen Tagen zufrieden auf die Ereignisse zurück. Der Restmüll werde zumindest für die nächsten acht Jahre weiter in Pirmasens verbrannt, berichtet Mäckel.

Noch ist der Erlös für die Anteilseigner aus dem Millionenverkauf des Kraftwerks seitens des Zweckverbands Abfallverwertung Südwestpfalz (Zas) nicht schlussgerechnet. Ein hoher einstelliger Millionenbetrag wird aus dem Verkauf voraussichtlich am Ende auf den Kreis SÜW entfallen.