Tausende Grundstückseigentümer im Landkreis SÜW haben inzwischen den Bescheid über die anfallenden Müllgebühren erhalten. Die errechneten Beträge können sie zwar bequem per Überweisung oder Dauerauftrag begleichen. Nur wie?

Der Eigenbetrieb Wertstoff Wirtschaft (EWW) hat zu Beginn dieses Jahres fast 40.000 Bescheide an die Haushalte im Landkreis SÜW verschickt: einen Briefumschlag mit einem beidseitig bedruckten Papier, mit den festgesetzten Gebühren auf der Vorderseite und dem Vordruck eines SEPA-Lastschriftmandats auf der Rückseite. Wird dieses Mandat dem EWW erteilt, werden die anfallenden Gebühren einfach quartalsweise vom Konto des Bürgers abgebucht und müssen daher nicht mehr bis zu einer festgesetzten Frist an die Verwaltung überwiesen werden. Nur kann dieser Vordruck nicht einfach ausgefüllt und zurückgesendet werden, wie das auf dem Schreiben des EWW ausschließlich mitgeteilt wird. Müsste doch dann ein Teil des Gebührenbescheids abgeschnitten oder das Papier ganz zurückgesendet werden.

Wieso dem Empfänger nicht schon in dem Schreiben alternative Rücksendemöglichkeiten mitgeteilt werden, bleibt unklar. Doch immerhin gibt es diese, wie Kreissprecherin Marina Mandery auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Sie weist darauf hin, dass der ausgefüllte und unterschriebene Vordruck auch mit dem Smartphone abfotografiert beziehungsweise in eingescannter Form per E-Mail dem EWW zugesendet werden könne. Ein Fax sei ebenfalls möglich. „In allen Fällen ist es wichtig, dass die Unterschrift erkennbar ist.“

EWW reagiert auf Kundenwünsche

Gebührenzahlern, die das Lastschriftmandat der Verwaltung postalisch zukommen lassen möchten, nimmt der EWW Arbeit ab, sprich das Kopieren des Vordrucks. Er lässt ihnen einen separaten Vordruck zukommen, wenn dies bei ihm angefordert wird. Klingt etwas umständlich, wobei das nach Ansicht des EWW nicht so häufig vorkommen dürfte.

Auch deshalb nicht, weil der Großteil der Grundstückseigentümer dem EWW bereits eine Einzugsermächtigung erteilt hat: rund 33.300 von rund 40.000. Auch vor diesem Hintergrund hielt es der EWW nicht für sinnvoll, „pauschal 40.000 Mal ein zweites Blatt beizulegen oder als Zwischenschritt auszusortieren, bei wem das Mandat noch fehlt – besonders mit Blick auf die benötigten natürlichen und personellen Ressourcen“.

Kreis: „Keine datenschutzrechtlichen Bedenken“

Fragen hatten allerdings auch Bürger, die die Müllgebühren bereits von ihrem Konto abbuchen lassen. Manche wunderten sich darüber, weshalb ihre Kontodaten unverschlüsselt auf dem Jahresbescheid angegeben waren. Nicht nur die RHEINPFALZ, sondern auch der EWW wurden dazu befragt. Die Kreisverwaltung wollte auf diesem Weg jene der bekannten 33.300 Bankverbindungen herausfischen, die nicht korrekt beziehungsweise nicht mehr aktuell sind. Dies kann laut Marina Mandery vor allem nach einem Konto-Wechsel passieren. Durch diese Praxis sollten den Betroffenen mögliche Rücklastschriften und damit verbundene Schriftverkehre mit dem EWW erspart bleiben.

Doch obwohl es gegen diese Praxis keine datenschutzrechtlichen Bedenken gibt, wie der Kreis betont, wurde das Verfahren auf Kundenwünsche wieder geändert. Der EWW ist dazu übergegangen, in den Bescheiden nur eine verkürzte Angabe der Bankverbindung anzugeben. Das heißt, dass künftige Bescheide nicht mehr alle Ziffern der Iban enthalten werden.