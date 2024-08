Altglas ist der wichtigste Rohstoff für die Herstellung neuer Glasverpackungen. Im Landkreis SÜW wurden im vergangenen Jahr rund 4100 Tonnen Altglas entsorgt. 2004 waren es noch rund 3500, im Jahr 2021 sogar rund 4600 Tonnen, wie Zahlen des Eigenbetriebs Wertstoff-Wirtschaft (EWW) zeigen. Der große Vorteil von Altglas: Es kann beliebig oft recycelt werden. Und: Je sauberer Altglas getrennt wird, desto mehr kann wieder für die Produktion von neuem Verpackungsglas eingesetzt werden. Das spart Ressourcen und Energie. „Jede Glasverpackung besteht heute im Schnitt zu rund 60 Prozent aus Recyclingglas, grüne sogar aus bis zu 90 Prozent“, heißt es dazu von der für die Erfassung des Einwegglases zuständigen Dualen Systeme.

Im gesamten Kreisgebiet gibt es rund 130 Möglichkeiten, Altglas wie Flaschen oder andere Behälter aus Glas in Containern zu entsorgen, die regelmäßig durch die vom EWW beauftragten Entsorgungsunternehmen geleert werden. „Immer wieder kommt es jedoch vor, dass vor oder sogar in den Altglascontainern Müll abgeladen wird, der dort definitiv nicht hin- beziehungsweise hineingehört“, sagt EWW-Werkleiter Rolf Mäckel. Das sei zuletzt am Trifelsstadion in Annweiler immer häufiger der Fall gewesen, weshalb die Stadtverwaltung reagiert und die Altglascontainer komplett entfernt habe. Alternativ können die Bürger Annweilers nun zum Beispiel den Container in der Valentin-Ort-Straße oder zum Beispiel die Standorte Asselsteinstraße, Burg Trifels, Burgenring, Viktor-von-Scheffel-Straße oder Zum Honigsack nutzen.