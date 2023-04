Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Walddusche bei Gleisweiler, die einzige noch existierende Anlage dieser Art in Deutschland, ist ein Publikumsmagnet. In den vergangenen beiden Wochen haben jedoch Vandalen dort ihr Unwesen getrieben. Es gibt aber auch andere Flecken im Pfälzerwald, an denen es gerade unschöne Dinge zu sehen gibt – etwa volle Babywindeln auf Tischen.

Wolfgang Guth, Erster Vorsitzender des Fördervereins Walddusche, ist geschockt. Er berichtet von großen Steinen, die ins Becken geworfen wurden, wo man sonst dem Wassertreten frönt. Dadurch