Die Welt räumt auf – und auch die Bürger im Landkreis Südliche Weinstraße machen mit. Am World-Cleanup-Day an diesem Freitag gehen Millionen von Menschen rund um den Globus auf die Straße und in die Flur und beseitigen achtlos weggeworfenen Müll, teilt die Kreisverwaltung mit.Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern ruft alle Ortsgemeinden, Institutionen und Bürger im Landkreis auf, mitzumachen und somit ein Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikfreie Umwelt zu setzen.

Mitmachen ist ganz einfach: Bevor die Müllsäcke, Eimer, Handschuhe, Sicherheitswesten und Greifzangen geschnappt werden und zur Tat geschritten wird, können sich Interessierte unter www.worldcleanupday.de informieren, ob in ihrer Gemeinde bereits eine Müllsammelaktion, ein sogenannter Cleanup, für den 20. September geplant ist. Bei öffentlichen Aktionen kann man dazustoßen. Manche Institutionen wie Grundschulen veranstalten nicht öffentliche Cleanups. Wer möchte, kann auch eine eigene Aktion organisieren.

Sind der Müll gesammelt und die einzelnen Müllsorten definiert, geht es an die Entsorgung. Da kommt der Eigenbetrieb Wertstoff-Wirtschaft (EWW) des Landkreises ins Spiel: Er unterstützt teilnehmende Ortsgemeinden im Kreis SÜW, indem er die gefüllten Großraumbehälter für Restmüll kostenfrei abholen und leeren lässt. Ansprechpartner beim EWW hierfür ist Christoph Morio, erreichbar unter der Telefonnummer 06341 940 425.