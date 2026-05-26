971 Unterschriften in nicht einmal vier Wochen: Mit dieser Zahl will die Elterninitiative zum Erhalt der Grundschule Ramberg/Eußerthal im Schulstreit noch mal Druck machen.

„Überwältigend“ sei der Rückhalt in der Bevölkerung gewesen, heißt es in der Mitteilung der Elterninitiative. Die Liste mit den fast 1000 Unterschriften geht nun an die Schulaufsicht ADD in Neustadt. Damit wolle man sicherstellen, „dass die Stimmen der betroffenen Familien und Bürger bei einer anstehenden Entscheidung Gehör finden“. Bei der Sammlung hätten Helfer die Anwohner auch über den Stand des Prüfverfahrens, „zu befürchtende Folgen der Schulschließungen“ und die Vorteile eines Erhalts informiert.

Fast 1000 Unterschriften hat die Initiaitve gesammelt und nun der Schulaufsicht übergeben. Foto: Jacky Gabriel/oho

Hintergrund ist das laufende Prüfverfahren der Verbandsgemeinde Annweiler. Im Raum steht, die Grundschule Albersweiler auszubauen und dort künftig auch die Kinder aus Ramberg, Eußerthal und Dernbach zu unterrichten. Die Grundschule Ramberg mit Außenstelle Eußerthal könnte dann wegfallen. Die Verbandsgemeinde und Bürgermeister Christian Burkhart hatten die Prüfung vor allem mit der schwierigen Kita-Situation in Ramberg und Eußerthal, mit Kostenfragen und mit dem künftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung begründet.

Am 18. Juni soll VG-Rat entscheiden

Auch im Ramberger Gemeinderat war das Thema zuletzt noch einmal auf dem Tisch. In der Sitzung am 20. Mai bekräftigte der Rat seine Position für den Erhalt des Grundschulstandorts. Zuvor hatte Pädagogin Anne Laux das Konzept der Biosphärenschule Pfälzerwald-Nordvogesen vorgestellt, als die die Grundschule Ramberg/Eußerthal zertifiziert ist. „Ein Umzug nach Albersweiler würde dieses mühsam erarbeitet Profil vernichten, da das Konzept untrennbar mit dem direkten Zugang zur Natur in Ramberg und Eußerthal verbunden ist“, heißt es auch im Schreiben der Elterninitiative an die ADD.

Welchen Ausgang die Sache nimmt, dürfte sich bald zeigen. Die nächste Sitzung des Verbandsgemeinderats Annweiler ist für Donnerstag, 18. Juni, um 18.30 Uhr geplant. Dort sollen die Ergebnisse des Prüfverfahrens vorgestellt werden. Anschließend soll entschieden werden, ob die Verbandsgemeinde bei der Schulaufsicht eine Änderung der bisherigen Schulstruktur beantragt.