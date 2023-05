Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist denn bei Ehrmann in Herxheim los? Eine Frage, die sich viele Passanten in den vergangenen Monaten gestellt haben. Keine Sorge, das Möbelhaus bleibt dem Großdorf erhalten. Es wurde modernisiert und umgestaltet. In dieser Woche wird Neueröffnung gefeiert, obwohl noch nicht alles fertig ist.

„Wir haben einmal alles komplett auf links gedreht“, sagt Bernd Niemeyer, der neue Marketing-Chef bei Möbel Ehrmann. Seit April ist er im Amt, seit März wird in Herxheim umgebaut