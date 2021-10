Das erste und zweite Obergeschoss im ehemaligen Schwesternhaus in Hayna ist aus Brandschutzgründen vorerst nicht nutzbar. Das sagt Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer. Es seien Mängel festgestellt worden, etwa im Bereich der Elektrik. Des Weiteren führt eine Holztreppe in die oberen Etagen, eine räumliche Abtrennung in diesen Bereich fehle aber. Der im Erdgeschoss untergebrachte Kindergarten kann dagegen weiterbetrieben werden, da keine Verbindung in die oberen Etagen besteht, welche meist von Vereinen genutzt wurden. Es werden Lösungen geprüft, um die Räume wieder nutzen zu können.