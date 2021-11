Für das kommenden Wochenende lädt der Verein Lobby für Kinder zu zwei Veranstaltungen ein.

Am Samstag gibt es von 10 bis 13 Uhr unter der Leitung von Armin Bibus einen Steinbildhauerkurs für Anfänger und Geübte. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahre, Jugendliche und Erwachsene, die sich mit der Materie Stein vertraut machen. Mit Stift und Kohle zeichnen und entwerfen sie zunächst ein Skulptur- und Ausdrucksstück. Anschließend machen sie sich mit „Klüpfel“, Meißel, Hammerschlägel und „Eisen“ ans Werk. Bitte Schutzkleidung wie Schürze, festes Schuhwerk und passende Handschuhe mitbringen. Die Gebühr beträgt für Kinder 20 Euro und für Erwachsene 25 Euro.

Packeselwanderung am Sonntag

Mit dem Packesel kann man sich am Sonntag von 9.45 bis 18 Uhr auf Wanderung gebeben. Von Gepäck befreit läuft es sich gleich ganz anders, denn die Esel können einiges in ihren Satteltaschen transportieren. Je nach Tour kommen die Teilnehmer an Burgruinen, Felsen und Wiesen vorbei. Hier können sich die Vierbeiner stärken und auch ihre Begleiter nutzen die Gelegenheit, ein Picknick zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. Hier erfährt man auch so einiges über die so überaus sympathischen und lauffreudigen Esel. Verschiedene Aussichtspunkte bieten immer wieder phantastische Fernsicht. Zum Ende gibt es noch die Möglichkeit zur Einkehr. Mitzubringen sind feste geschlossene Schuhe, Verpflegung und Picknickdecken.

Die Packeselwanderung richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Treffpunkt: Hauenstein, der Beitrag kostet zwischen 21 und 25 Euro je nach Frühzeitigkeit der Anmeldung; das dritte und jedes weitere Familienmitglied zahlen nur die Hälfte. Anmeldung: unter Telefon 06343 6179320 bei Yan Gerbes bis spätestens Mittwoch vor dem Aktionstag, Gemeinschaftsaktion mit dem „Verein für Natur und Freizeit“.

Info

Weitere Details zu den Veranstaltungen unter www.lobbyfuerkinder.de.