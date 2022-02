Das Jahresprogramm des Vereins „Lobby für Kinder steht. Im Angebot sind wieder Workshops, Halbtages- und Tagesveranstaltungen und Ferienwochen. Alle Angebote sind auf der Homepage eingestellt.

Seit nunmehr 26 Jahren bietet der Verein Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien, Schulklassen, Kindergärten, Geburtstagsgesellschaften an. Das schöne Gelände in der Kaiserbacher Mühle in Klingenmünster mit seinen naturnahen Spielbereichen im Wald, am Bach und auf der Wiese bietet Raum und Möglichkeiten zum Entdecken, Ausprobieren und Staunen, zum Entspannen, zum Freude haben. Geplant sind auch in dieser Jahr wieder Workshops, Halbtages- und Tagesveranstaltungen und ganze Ferienwochen. Schwerpunkte sind die Themen Natur und Umwelt, Tiere erleben, kreatives und handwerkliches Tun mit allen Sinnen und das Erleben von Gemeinschaft.

Durch den Bau eines neuen Vereinshauses, das Strohballenhaus am Kaiserbach, kann Lobby für Kinder seine Angebote erweitern. Wenn’s draußen stürmt, regnet oder schneit ist es im wunderschönen Werk- und Wirkraum gemütlich trocken und warm. Hier wird gewerkelt, getanzt, Musik gemacht, meditiert und entspannt, gegessen und gelacht. Und in der leuchtend grünen „Marmeladenküche“ können nicht nur Früchte verarbeitet werden. Es wird so manche Leckerei gebacken und gekocht.

Erstmals zwei Floh- und Tauschmärkte

Neu im Programm sind mehrere Angebote für Erwachsene, wie Klangreisen, Tiefenentspannung, Ein Tag für mich und immer montags Kreativer Tanz im Strohballenhaus mit der Tanztherapeutin Martina Freytag. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien werden Ferienwochen angeboten, im Sommer findet fast jeden Tag eine interessante Veranstaltung statt. Da kommt bei den Kindern keine Langeweile auf. Los geht's mit Birk und Ronja Räubertochter, in der zweiten Sommerferienwoche gastiert wieder Volker Löckelt mit seinem Zirkus in der Kaiserbacher Mühle.

Ein Gemeinschaftstag für die ganze Familie ist das Familienpicknick im Juni und der Apfeltag im Herbst. Wegen großer Nachfrage soll es in diesem Jahr zwei Floh- und Tauschmärkte geben, im Mai und im September. Im Frühjahr und im Herbst sind Eltern und Kinder, Freundinnen und Freunde, Vereinsmitglieder, Leiter und Leiterinnen von Veranstaltungen des Vereins und alle, denen die Arbeit von Lobby für Kinder am Herzen liegt, zu einem Aktionstag eingeladen.

Anmeldeformular auf der Homepage

Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind ganz einfach über ein Anmeldeformular auf der Homepage möglich, Buchungen von Geburtstagsfeiern – mit und ohne Programm, Klassen- oder Kindergartenausflüge über einen Onlinekalender.

Alle Angebote sind auf der Homepage unter www.lobbyfuerkinder.de/veranstaltungen/jahresprogramm/ eingestellt. Die Aktivitäten von Lobby für Kinder finden statt, so Corona es zulässt und mit den jeweils geltenden Schutzmaßnahmen. Anfragen und Infos per E-Mail an info@lobbyfuerkinder.de oder telefonisch unter 06349 928415.

Info

Weitere Details zu den Veranstaltungen, zum Verein und zum Strohballenhaus unter www.lobbyfuerkinder.de.