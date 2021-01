SÜW. Wein, Kultur, Land – so lautet die Überschrift für das Bild der Südlichen Weinstraße, mit dem zwei neue Lang-Auflieger der Firma Toni-Hotz-Transporte aus Offenbach beklebt wurden.

Das aus der Luft aufgenommene Motiv zeigt aus einer ungewöhnlichen Perspektive den Blick auf Leinsweiler umringt von Weinbergen und am Fuße der Bergkette des Pfälzerwalds gelegen. Auch die Ruinen Anebos und Münz (Scharfenberg) sind zu erkennen. „Ich freue mich, dass die Geschäftsführer Toni und Alexander Hotz der Toni Hotz Transporte GmbH uns damit die Gelegenheit geben, dieses tolle Bild der Südlichen Weinstraße mit seinen Aufliegern buchstäblich durch Deutschland zu transportieren und damit Menschen aus Nah und Fern auf unsere Region aufmerksam zu machen“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt.

„Seit Anfang Januar sind die neuen Lang-Auflieger im Einsatz. Diese werden im Jahr jeweils rund 80.000 Kilometer auf deutschen Straßen zurücklegen, vor allem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen“, erläutert Toni Hotz, Geschäftsführer der Offenbacher Spedition.

Gewinnspiel läuft bis 31. März

Bis April veranstaltet der Verein Südliche Weinstraße ein Gewinnspiel: Zu gewinnen ist ein Weinpaket für den Absender, der den Lkw am weitesten von Offenbach entfernt gesehen hat. Wer den Lastwagen sichtet, macht ein Bild und sendet dieses bis zum 31. März per E-Mail an info@suedlicheweinstrasse.de.