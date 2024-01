Für Sonntag, 28. Januar, 17 Uhr lädt der Lions Club Bad Bergzabern zu seinem Neujahrskonzert in die Marktkirche Bad Bergzabern ein. Musikalisch gestaltet wird es von dem Chor Vocal’son aus Wissembourg sowie dem Geiger Leander Hennes Resch aus Barbelroth. Der Chor besteht aus rund Sängerinnen und Sängern, die das Gleichgewicht der vier-, sechs- oder gar achtstimmigen Partituren ihres Repertoires pflegen. Das umfasst eine Zeitspanne von der Renaissance bis zur Gegenwart, von Klassik und Romantik über Sakrales und Profanes bis hin zu Liedern, Chansons und Songs. Chorleiter Stéphane Hummel ist hauptberuflich Musiklehrer am Collège Otfried und am Lycée Stanislas in Wissembourg.

Leander Hennes Resch spielt zum wiederholten Male bei einem Neujahrskonzert des Clubs. Der dreizehnjährige Nachwuchs-Geiger hat bereits etliche renommierte Wettbewerbe gewonnen und auf Weltbühnen konzertiert. Am Klavier begleitet wird er von Martina Cukrov-Jarrett. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen; die Lions-Hilfe wird den kompletten Erlös für soziale Projekte in Bad Bergzabern und Umgebung verwenden.

Die beiden Lions-Clubs aus Bad Bergzabern und Wissembourg pflegen ihre Freundschaft. So wird es unter anderem die 6. Auflage des deutsch-französischen Sprungbretts für junge Talente geben, bei dem Jugendliche zwischen zehn und 22 Jahren ihr Können in verschiedenen Bereichen vor Publikum vorführen. Termin in der Aula des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern ist Samstag, 13. April. rhp