Der Lions-Club Annweiler lobt wieder einen Jugendförderpreis aus. Gewürdigt werden soll dadurch das Engagement von Jugendlichen, die sich in Vereinen und anderen Gruppierungen für andere einsetzen und dazu beitragen, die Region freundlicher, lebens- und liebenswerter zu gestalten. Der Preis, der seit 2019 jährlich an Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Annweiler verliehen wird, soll deren Engagement und ihre Projekte sichtbar machen und damit auch zur Nachahmung anregen. Ausschreibungsunterlagen und ein Kontaktformular zur Bewerbung können auf der Webseite des Lions-Clubs unter www.lionsclub-annweiler.de abgerufen werden. Teilnehmen können Personen und Gruppen von bis zu fünf Personen, die höchstens 18 Jahre alt sind. Sie müssen entweder in einer der Gemeinden der Verbandsgemeinde Annweiler wohnen oder in einer Ausbildungsstätte oder einem -betrieb in Annweiler tätig sein. Bewerbungsschluss ist der 10. September.