Der Präsident des Lions-Clubs Leinsweiler/SÜW, Timo Reuter, hat das Amt an Hans-Jürgen Blinn weitergegeben. Dieser plant für 2022 wieder Vorträgen von Akteuren aus Politik und Wissenschaft. Als ersten Referenten konnte er den ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck begrüßen. Nach der Corona-Pause konnte der Club den Kabarett-Abend in der Uni Landau wieder aufleben lassen. Der Erlös in Höhe von 3000 Euro geht an die Kinder- und Jugendfarm in Landau. Weitere Spenden gingen an den Lions-Hilfsfonds zugunsten der Flutopfer im Ahrtal und das Hilfsprogramm für blinde und sehbehinderte Kinder „Lichtblicke“ sowie an den Förderverein Zooschule Landau. Am 16. September, 20 Uhr, wird die Reihe mit dem Kabarettisten Mathias Tretter fortgesetzt.

Vorstand

Präsident: Hans-Jürgen Blinn, Vizepräsident: Wolfgang Wambsganß, Past-Präsident: Timo Reuter, Sekretär: Christian Zainhofer, Schatzmeister: Thomas Oswald, Clubmaster: Wolfgang Jahrke, Pressebeauftragter: Hans-Jürgen Blinn.