Die einen nutzen die Adventszeit, um Geschenke für Familie und Freunde auf den letzten Drücker zu kaufen. Die südpfälzische Liedermacherin und Autorin Martina Gemmar dagegen bringt kurzfristig einen Weihnachtsmärchenkrimi auf den Markt.

Der Inhalt des Werks „Küster Kuno und die Waldgnome“ ist schnell zusammengefasst: Der Protagonist der Geschichte wird beschuldigt, den Bürgermeister mit einer Axt verletzt zu haben. Deshalb wandert er ins Gefängnis. Zur Unzeit. Da er in dem südpfälzischen Dorf der Einzige ist, der das Weihnachtsglockenspiel im Kirchturm beherrscht, steht das besondere Klangerlebnis für die Bewohner auf dem Spiel. Damit sich alles doch zum Guten wendet, macht sich die Nonne auf die Suche nach der Wahrheit.

40 Seiten umfasst das unterhaltsame Werk im Din-A5-Format, das Gemmar zwar neu auf dem Markt bringt, aber schon vor längerer Zeit geschrieben hat. Knapp neun Jahre hatte sie das Manuskript in der Schublade liegen. Unmittelbar nach einem Scrabble-Abend habe sie sich daran gesetzt. „Die Worte, die bei dem Spiel entstanden, haben mich dazu inspiriert, diese in einer Geschichte zu verpacken.“ Dass das Märchen nicht schon längst in den Bücherregalen zu finden ist, hat einen besonderen Grund.

Mit Illustrationen bereichert

Gemmar wollte die Geschichte unbedingt mit Illustrationen vom südpfälzischen Künstler Armin Hott bereichern. Mit der Person, mit der sie bereits in anderen Projekten zusammengearbeitet hatte. Aber wie das manchmal so ist, habe sie immer wieder die Gelegenheit verpasst, ihn zu fragen, ob er in ihrem Projekt mitwirken möchte. Das holte sie nun kürzlich nach, nachdem sie ein Porträt von ihm in der RHEINPFALZ las – und siehe da: Hott war nicht nur dafür zu gewinnen, sondern lieferte kurzfristig auch die gewünschten Zeichnungen.

So kommt es, dass Südpfälzer nun eine weitere Geschenkidee haben. Zumal Gemmar kulturinteressierten Menschen durchaus bekannt ist. In der Region hat sie sich als Liedermacherin einen Namen gemacht, in ihrer Musik-CD „Verkehrte Welt“ thematisiert sie den zunehmenden Rechtspopulismus und den Umgang mit Falschmeldungen. Gefragt sind auch ihre Sprachkurse „Pfälzisch für Anfänger“.

Info