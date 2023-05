Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Bus fuhr das Brautpaar Doris und Theo Nist mit der Gästeschar direkt vor die katholische Kirche in Herxheim. Dort wurde es am 10. November 1962 vermählt. Am Donnerstag, 60 Jahre später, feiert es seine Diamantene Hochzeit.

„Es war einfach zu weit zu laufen von dem Haus meiner Eltern bis zur katholischen Kirche“, erklärt Doris Nist schmunzelnd. „Irgendjemand kam dann auf die Idee, einen Bus für