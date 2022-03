Wer sich künftig in Hainfeld bestatten lassen will, kann dies in einem ausgewiesenen Bereich des Friedhofes unter einem Rebstock tun.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung von Weinberggrabstätten in Form von Urnenbestattungen beschlossen. Die Friedhofsatzung wurde geändert und ergänzt, ebenso die Friedhofsgebührensatzung. Diese Grabstätten werden rund um den Weinstock angelegt und von der Friedhofsverwaltung unterhalten. Diese Art von Beisetzung ist bereits in anderen Orten an der Weinstraße möglich. Wollmesheim eröffnete seinen Friedweinberg im Mai 2021, St. Martin im vergangenen Oktober.

An einem Weinstock dürfen bis zu acht Urnen beigesetzt werden. Die Beisetzung der Urne erfolgt in unmittelbarer Nähe des Weinstocks. Eine solche Grabstätte wird für die Dauer von 20 Jahren erworben und kostet einmalig 1700 Euro. Eine anschließende Verlängerung der Ruhezeit um weitere zehn Jahre wird 850 Euro kosten. Dies sei ein angemessener Betrag, wie die erste Beigeordnete Ute Schweig auf Anfrage erklärte. Schließlich sei es bei der Pflege einer solchen Ruhestätte nicht einfach damit getan „mal darüber hinweg zu mulchen“. Ob eine Zeile mit Reben angelegt, auf den aus alter Zeit bekannten Kammertbau zurückgegriffen oder eine andere Lösung bevorzugt wird, will der Rat noch beraten. Der Kauf einer solchen Ruhestätte schon zu Lebzeiten ist möglich.