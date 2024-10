Herxheim. Die Poesiepädagogin und langjährige Dozentin der Herxheimer Kunstschule Villa Wieser, Isabell Jung, präsentiert am Samstag, 2. November, zusammen mit ihren 16 Schülern ein poetisches Potpourri in der Villa Wieser. Mal mehr, mal weniger farbig erzählen sie vom Land des Lächelns und anderen magischen Torten, von Enttäuschungen und der Glückseligkeit. Jung gibt Einblick in ihre Arbeit und ihre Entwicklung von den Anfängen bis zur Zukunftsvision. Weitere Gäste, wie die Landauer Autorin Katrin Sommer und die Singer- und Songwriterin Simone Mitzner aus Kandel, umrahmen den Abend. Einlass zur Veranstaltung, zu der die Ortsgemeinde einläst, ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Tickets kosten 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, sie beinhalten neben eine Glas Sekt auch Snacks. Erhältlich sind die Karten bei allen reservix-Vorverkaufsstellen oder online unter herxheim.reservix.de.