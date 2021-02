Schicken Sie uns Ihre Lovestory des Lockdowns! Am Sonntag ist Valentinstag, der Tag der Liebe. Haben auch Sie in dieser schwierigen Zeit Ihre Liebe gefunden – über ein Datingportal, beim Einkauf im Supermarkt oder bei einem ehrenamtlichen Einsatz? Führen Sie eine Fernbeziehung und können sich aktuell noch weniger sehen? Hat ihre Beziehung in der Zeit des „Wir bleiben zu Hause“ an Nähe und Stärke gewonnen? Geht Ihnen diese ganze Kontaktbeschränkung ziemlich auf die Nerven, weil mein keine Gelegenheit zum Dating mehr hat? Sehnen Sie sich wieder nach Herzklopfen? Oder haben Sie inmitten des allgemeinen Abstandhaltens den Traumpartner gefunden und sich das Ja-Wort gegeben? Erzählen Sie uns Ihre Liebesgeschichte, die von dieser Zeit der Pandemie geprägt wurde. Schicken Sie uns bis Freitag, 11 Uhr, ein paar Zeilen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Bitte geben Sie uns Ihren Namen, Ihr Alter, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer für Rückfragen an. Gerne können Sie uns auch ein Foto mitschicken. Zur Einstimmung auf den Valentinstag werden wir Ihre Corona-Romanzen am Samstag veröffentlichen.