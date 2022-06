Megan Ahrens aus Kirrweiler will Kinder und Jugendliche für den Wald begeistern und das Wissen über das Biosphärenreservat Pfälzerwald fördern. Gemeinsam mit dem Pfälzerwald-Verein St. Martin entstand ein besonderes Angebot.

Megan Ahrens ist schon seit Kindesbeinen sehr verbunden mit dem Wald, ob bei Wanderungen oder Kletterpartien. Besonders die Sandstein-Felsen des Pfälzerwalds faszinieren sie. „Ich mag es, dass wir einen Ort der Erholung nah bei uns zu Hause haben. Ich kann im Wald gut abschalten und mich beruhigen“, sagt die Abiturientin. Im vergangenen Jahr nahm sie am Jugendforum des „Man and the Biosphere Programms“ der Unesco auf der Schwäbischen Alb teil. Dort trafen sich 60 junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, die in oder in Nähe von Biosphärenreservaten leben, arbeiten, sich engagieren oder dies in Zukunft tun wollen. Themenschwerpunkt war die Partizipation von jungen Erwachsenen in Biosphärenreservaten. Ahrens entwickelte daraus ein Projekt, das sie nun im Pfälzerwald realisiert.

Ein Platz zum Verweilen

Gemeinsam mit dem Pfälzerwald-Verein St. Martin schuf sie einen „Platz zum Verweilen“, wie sie es ausdrückt. In der Tina-Will-Blick-Hütte westlich von St. Martin wurde eine „Lesbar“ eingerichtet, ein Schrank, in dem Bücher über Wald und Natur kind- und jugendgerecht Auskunft geben. Die Bücher wurden von zahlreichen Verlagen gespendet und sind frei zugänglich. Ahrens vertraut auf den respektvollen Umgang der Menschen mit den Büchern. Darunter sind Bilderbücher, Erklärschriften und Abenteuerbücher. An der Hütte finden Interessierte einen QR-Code, der zu einem „Actionbound“ führt. Das ist eine App, in der moderne Schatzsuchen, Rätsel, Videos, Fotos und andere Inhalte von Ahrens zum Thema Wald für Kinder hochgeladen wurden und interaktiv genutzt werden können.

Start des Projekts ist am Samstag, 25. Juni, ab 14 Uhr mit einem Familienpicknick. Decken und Verpflegung sollen mitgebracht werden. Getränke sind vor Ort. Je nach Resonanz kann sich Ahrens eine Fortführung des Projekts gut vorstellen.

Zur Sache

Das erste internationale Jugendforum im Unesco-Programm „Man and the Biosphere“ (MAB) fand 2017 im Biosphärenreservat Po-Delta (Italien) statt. An diesem nahmen junge Engagierte aus über 142 Biosphärenreservaten der Welt teil. Weitere MAB-Jugendforen werden seitdem weltweit mit unterschiedlicher Reichweite organisiert.

2019 fand im Biosphärenreservat Rhön das erste MAB-Jugendforum für den deutschsprachigen Raum statt. Für das zweite im vergangenen Jahr wurde der Themenschwerpunkt auf die Partizipation von jungen Erwachsenen in Biosphärenreservaten gelegt.

Der Pfälzerwald ist seit 30 Jahren Biosphärenreservat und bildet seit 1998 gemeinsam mit dem Naturpark Nordvogesen das einzige grenzüberschreitende Biosphärenreservat Deutschlands. Das Wissen um die Besonderheiten eines Biosphärenreservats ist jedoch in der Bevölkerung nicht besonders ausgeprägt – hier setzt das Projekt von Megan Ahrens an. Es wird gefördert vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).