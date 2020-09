Die Leinsweilerer Straße in Ilbesheim soll zwischen dem Rathaus und der Trifelsstraße ausgebaut werden. Neben der Verlegung neuer Kanalrohre und den Anschlüssen der Haushalte an das Wasser- und Kanalsystem wird auch eine barrierefreie Bushaltestelle gebaut, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren war. Ob diese am bisherigen Standort vor dem Rathaus entstehen soll oder an andere Stelle in jenem Teilbereich der Straße, ist laut Ortsbürgermeister Peter Jean (SPD) noch offen. Zur Finanzierung des Vorhabens will die Ortsgemeinde einen Förderantrag stellen. Die Förderquote könnte bis zu 65 Prozent betragen. Ein Ingenieurbüro übernimmt zunächst für rund 4100 Euro die Baugrunduntersuchung. Ein Fachunternehmen wurde für 2300 Euro mit der Kampfmittelvorerkundung beauftragt.