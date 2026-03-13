Tablets, Smartboards, KI – der Schulalltag ist digitalisiert. Aber damit alles reibungslos läuft, braucht es IT-Spezialisten. Landau und der Kreis SÜW suchen nach Lösungen.

Das Gymnasium Edenkoben ragt in Sachen Schul-IT heraus – zumindest im Landkreis SÜW. Die Schulgemeinschaft arbeitet zum Beispiel mit einem auf dem Betriebssystem Linux basierenden IT-System, sodass sie Herr über die Datenströme ist. Dadurch wird sogenannte Open-Source-Software genutzt, bei der Programme kostenlos bereitstehen. Lizenzgebühren entfallen.

Und wenn mal etwas mit der Technik nicht klappen sollte, beispielsweise die Übertragung auf den Beamer nicht gelingt, Schüler ihre Passwörter vergessen oder ein Kabel nicht auffindbar ist, leisten die beiden Lehrkräfte Simon Terber und Thomas Bittig Abhilfe. Die beiden sind so etwas wie die IT-Ersthelfer am Gymnasium. Sie werden benötigt, wenn man bedenkt, wie viel Technik inzwischen in den Einrichtungen genutzt wird: digitale Tafeln, Lehrer-PCs, Tabletkoffer. „Etwa 90 Prozent der Probleme können wir direkt vor Ort lösen“, schätzt Bittig. Heißt im umgekehrten Fall, dass nur bei kniffligeren Angelegenheiten eine externe Firma gerufen werden muss.

275.000 Euro Kosten für Support der Schu-IT

Die Lehrer Bittig und Terber sind mit ihrer Doppelfunktion die Ausnahme im Landkreis. In der Regel leistet eine externe Firma diesen IT-Support. Kürzlich wurde beschlossen, einen neuen Vertrag bis längstens Sommer 2028 einzugehen. Kostenpunkt: rund 275.000 Euro.

Es gibt auch andere Lösungen in Rheinland-Pfalz, etwa in der Stadt Landau. Dort leistet die Verwaltung einen Großteil des IT-Supports an den Schulen. Dadurch, dass die Einrichtungen mittels Glasfaser ans Rechenzentrum angeschlossen sind, kann diese Form der Unterstützung geleistet werden, damit die Technik reibungslos funktioniert. Doch auch in diesem Fall verursacht der Support der Schul-IT Kosten, die größtenteils die Kommune trägt, weshalb es nun Kritik am Land gibt.

IT-Kosten lokal heruntergebrochen

Denn: Vor einigen Jahren wurde vereinbart, dass das Land pro Jahr und Schüler elf Euro zum Support der Schul-IT beiträgt. Doch wie sich herausstellt, reichen den Kommunen die Zuschüsse nicht aus. So fällt im Landkreis SÜW der doppelte Betrag pro Schüler pro Jahr an, allerdings nur an den kreiseigenen und damit den weiterführenden Schulen.

Die Stadt Landau kann hier keine exakte Kostenkalkulation nennen, da sie keine separate Abrechnung für den IT-Support ihrer Schulen vorliegen hat. Weil es, wie beschrieben, sozusagen miterledigt wird. Allerdings stellt Stadtsprecherin Elena Radix klar, dass man „den IT-Support aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten derzeit nur in einem eingeschränkten Umfang anbieten kann“.

Stadt: „Kooperation verursacht Kosten“

Eine Kooperation, die der Kreis SÜW und die Stadt Landau aus Kostengründen auch in diesem Feld anstrebten, war nicht möglich. Deutlich wurde nämlich, dass die Voraussetzungen der technischen Infrastruktur im Kreis anders sind als jene in Landau. Auch die Organisation und Umsetzung des IT-Supports unterscheiden sich grundlegend. „Dadurch hätten sich keine spürbaren Vorteile oder Synergieeffekte ergeben. Im Gegenteil: Für unsere Stadt wären zusätzliche Kosten und ein höherer Personalaufwand entstanden, die nicht vollständig hätten weiterberechnet werden können“, teilt die Stadt mit.

Hinsichtlich der Frage der Finanzierung gehen die Meinungen auseinander. Für die kommunalen Spitzenverbände sei Bildungspolitik Sache des Landes, weshalb sie eine höhere Kostenbeteiligung wünscht. Ein unabhängiges Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass pro Schüler und Schuljahr tatsächlich 162 Euro anfallen. Dieser Betrag komme zustande, weil man alle Schulformen und dabei auch den personellen Aufwand berücksichtigt hat, der landesweit je 0,5 Stellen je Schule entspreche. Der jährliche Landesanteil in Höhe von 11 Euro pro Schüler rührt daher, dass man die Kosten für den Support zum Zeitpunkt der Vereinbarung nur schätzen konnte.

Verwaltungen stellen Personal für Schul-IT ein

Insofern können die Kosten des externen Dienstleisters im Kreis SÜW für die kreiseigenen Schulen mit dieser Kalkulation nicht verglichen werden. So sind beispielsweise die Kosten ausgeklammert, die an den Grundschulen für die Verbandsgemeinden entstehen. Allein in der Stadt Landau fallen hier rund 100.000 Euro im Jahr an. Hinzu kommt, dass im Landkreis SÜW Personal erst eingestellt werden soll, das die strategische Planung, Überwachung und Weiterentwicklung der Schul-IT im Blick haben wird. 1,5 Stellen sind hier vorgesehen.

Das Land bewertet die Sache anders. Nach Angaben des Bildungsministeriums ist „die gesamte IT-Infrastruktur an Schulen und damit auch deren Wartung und der dazugehörige Support ein Teil der baulichen und technischen Infrastruktur“. Die Zuständigkeit dafür liege dementsprechend bei den Schulträgern. Das gelte ebenso für Reparaturen oder notwendige Neuanschaffungen.

Wie das Land argumentiert

Mit Blick auf die immer stärkere Digitalisierung des Schulalltags und des Unterrichts habe das Land entschieden, die Kommunen zu unterstützen. So wurden seit 2019 460 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen aufgewendet. Man habe zum Beispiel rund 90.000 digitale Endgeräte für Schüler angeschafft, dazu rund 42.000 Leihgeräte für Lehrkräfte und weitere 6000 Endgeräte unter anderem für pädagogische Fachkräfte. Hinzu kommen Entwicklungs- und Lizenzkosten für Lernplattformen und Lernmanagement-Systeme. Allein hierfür entstehen jährlich Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro, sodass Lehrkräfte sowie Schüler diese kostenlos nutzen können.

Ob der Landeszuschuss verändert wird, hänge vom nächsten Landtag als Haushaltsgesetzgeber ab. Im Dezember vergangenen Jahres jedenfalls habe sich das Gremium auf Initiative der Freien Wähler mit der Frage befasst. Dabei haben aber alle Fraktionen außer dem Antragsteller eine Erhöhung abgelehnt. Das Gleiche wie das Ministerium berichtet auch Florian Maier (SPD), der als Lehrer, Landauer Stadtratsmitglied und Landtagsabgeordneter alle drei Perspektiven kennt. „Die Digitalisierung unserer Schulen ist eine gemeinsame Aufgabe von Land und kommunalen Schulträgern“, betont der Dammheimer.