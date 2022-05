Der Bebauungsplan „Lehmgrube West“ in Hainfeld nimmt Gestalt an. Vorgesehen ist auf dem Areal der Bau von Einfamilien- beziehungsweise Mehrfamilienhäusern. Aber auch eine Mischung aus beiden ist möglich, wie Ortsbürgermeister Wolfgang Schwarz erklärt. Es sei eine einreihige Bebauung in Richtung des Wirtschaftsweges an der Lehmgrube vorgesehen. Dieser werde dann im Laufe der Bebauung ausgebaut. Als nächstes werden die Eingrenzungen des Gebietes und die Tiefe des Baufensters festgelegt. Zudem wird das Entwässerungskonzept geprüft.