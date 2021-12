Ein besonderes Geschenk gibt es in diesem Jahr für die Bewohner des St. Paulus Stifts in Herxheim: Jeder erhält ein Lebkuchenherz mit seinem Vornamen vom Landauer Nikolausmarkt, der vorzeitig schließen musste.

Über diese Aktion freuen sich sowohl die Bewohner des St. Paulus Stifts in Herxheim als auch ein Standbetreiber des Landauer Nikolausmarkts, der wegen der steigenden Inzidenzzahlen vorzeitig schließen musste. „Ich habe mir gedacht, dass die Schließung für die Standbetreiber sicher sehr schwer ist. Außerdem waren und sind die durch das Coronavirus bei uns eingeführten Hygiene- und Schutzkonzepte für unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht immer einfach – denen wollte ich ohnehin eine besondere Freude zu Weihnachten machen“ erklärt Natascha Lettner, Geschäftsbereichsleiterin des Stifts, das Zustandekommen dieser ungewöhnlichen Idee. So war für sie klar: „Ein Geschenk für die Bewohner und einen Auftrag für einen Standbetreiber auf dem Nikolausmarkt – diese Sache könnte man doch kombinieren.“ Gesagt, getan.

Durch die Hilfe der Mitarbeiter des Büros für Tourismus in Landau fand Lettner heraus, wer den Lebkuchenstand auf dem Nikolausmarkt betrieb: die Bäckerei Scheurich aus Essingen. 186 Lebkuchenherzen bestellte das Stift daraufhin bei der erfreuten Bäckermeisterin. Einzeln verpackt und mit den Namen der Bewohner versehen, wurden und werden diese von Pfarrer Steffen Roth und der Musiktherapeutin des

Stifts, Ulrike Fürst, persönlich an drei Tagen bei Weihnachtsfeiern an die Menschen mit Behinderung überreicht.

Weihnachtsfeiern unter Corona-Bedingungen

An drei Tagen? Richtig. Aufgrund der Pandemie gibt es in diesem Jahr für jede der 13 Wohngruppen einzeln eine Weihnachtsfeier und einen Gottesdienst in der geschmückten Aula. Die Feiern starteten am Dienstag und dauern bis Freitag an. Pfarrer Steffen Roth erklärte sich gerne dazu bereit, die 13 Gottesdienste abzuhalten. Bei den Weihnachtsfeiern werden die Weihnachtsgeschichte in Bildern gezeigt, Weihnachtslieder gesungen, die nostalgische Holz-Krippe besucht und zum Abschluss die Lebkuchenherzen verteilt. Schon nach den ersten Feiern zeigte sich: „Die Freude war riesig bei den Beschenkten. Manche konnten es gar nicht abwarten und probierten gleich von ihrem Lebkuchenherz“, erzählt Lettner und lächelt verschmitzt.