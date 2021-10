Die Verbandsgemeinden Edenkoben, Bellheim, Lingenfeld, Maikammer, Rülzheim und die Stadt Germersheim streben die Förderung der Strukturentwicklung in der Region „Vom Rhein zum Wein“ durch die Teilnahme am Förderprogramm Leader an. Leader steht für das französische „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“, was übersetzt „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ bedeutet. Der VG-Rat Edenkoben hat beschlossen, der kommunalen Arbeitsgemeinschaft beizutreten. Dazu steuert die Verbandsgemeinde einen Eigenanteil in Höhe von rund 4000 Euro zur Erstellung einer Entwicklungsstrategie bei. Diese ist die Grundlage für die Bewerbung als Leader-Region, um dadurch Fördermittel für Projekte beantragen zu können. Vorbehaltlich der Anerkennung als Leader-Region, stellt die Kommune zudem die projektunabhängigen Mittel von jährlich rund 9000 Euro für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 bereit.