In den Landkreisen Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und Bad Dürkheim haben sich zehn Kommunen zusammengeschlossen, um als Region „Pfälzerwald plus“ auch in der nächsten Förderperiode zwischen 2023 und 2027 Leader-Zuschüsse zu erhalten. Bei Leader handelt es sich um ein EU-weites Förderprogramm für ländliche Räume, das die Umsetzung von Projekten zur Stärkung der Region finanziell unterstützt. Die Auswahl der geförderten Projekte trifft ein Gremium aus regionalen Akteuren, die Lokale Aktionsgruppe (Lag). Für die Bewerbung sind nun auch die Meinungen und Ideen der Jugendlichen aus der Region gefragt. Dazu findet in Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen eine Online-Befragung statt. Mädchen und Jungen ab 14 Jahren können sich zu Fragen der Themen Freizeitaktivitäten, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz sowie zu ihrer allgemeinen Einstellung gegenüber der Region äußern. Zur Umfrage geht es über den Link https://www.menti.com/twubd63yi3 (Code: 3191 7349). Weitere Infos gibt es im Internet unter https://entraportal.de/leader-pfaelzerwald/.