Ein Südpfälzer vernimmt in seinem Wohnzimmer dröhnende Geräusche am Himmel. Zu sehen ist nichts. Dann schaut er in eine App, die den Flugverkehr in Echtzeit abbildet. Er erkennt ein Tankflugzeug, das eine Schleife fliegt. Kann das alles gewesen sein?

Jeden Tag sind am Himmel zahlreiche Flugzeuge unterwegs. Es gibt so genannte Tracking-Apps, mit denen sich Flüge live beobachten lassen. Die Position lässt dich dank der gelieferten Daten