Der Wild- und Wanderpark in Silz lässt sich neuerdings auf spielerischer Art erkunden. Möglich macht das ein Audioguide. Damit werden gleich mehrere Barrieren abgebaut.

Gerade bei Familien ist der Wild- und Wanderpark am Fuße des Pfälzerwalds beliebt, wenn sie mit den Kindern einen Ausflug in die Natur unternehmen möchten. Schließlich können sie dort Ziegen füttern, Kaninchen streicheln oder nach dem Wolf Ausschau halten. Auch auf zwei Spielplätzen kann getobt werden.

Doch wer alle Tiere sehen möchte, muss schon ein wenig wandern. Und gerade dann kann es sein, dass die Kinder einen Motivationsschub benötigen. Der Audioguide der Freizeiteinrichtung in Silz kann einem diesen Antrieb verleihen, um wahlweise die große, drei Kilometer lange Runde mit einem Abstecher zum Rotwildgehege oder die kleinere Tour zurücklegen zu können. Wobei dies nur ein positiver Nebeneffekt wäre.

Was hat der Audioguide zum Ziel?

Primär geht es darum, Besuchern die Möglichkeit zu geben, die Anlage und die tierischen Bewohner auf eigene Faust zu erkunden und dabei Wissenswertes zu erfahren. Das Einzige, was man benötigt, ist ein Smartphone und die Lauschtour-App, in der die Wildpark-Tour integriert ist. Dann erfährt man beispielsweise, woher Meerschweinchen ihren Namen haben und wie ausgeprägt der Geruchssinn des Damwilds ist.

Das Wissen vermittelt übrigens auch Parkleiter Daniel Kraus, zumindest in der deutschen Version ist er zu hören. Das ist insofern ideal, weil sich wohl keiner in der rund 100 Hektar großen Anlage so gut auskennt wie der Geschäftsführer.

Video: Ali Reza Houshami

Wie die Lauschtour-App funktioniert

Einmal die App am Eingang gestartet, werden die Audiobeiträge an weiteren zwölf Stationen automatisch abgespielt. Möglich wird das dank der GPS-Funktion, die erkennt, wann sich die Besucher an dem jeweiligen Flecken aufhalten.

Die Idee, den Wildpark durch die Hör-Erlebnisse aufzuwerten, entstand, als man dem Thema Barrierefreiheit mehr Aufmerksamkeit schenkte. Die Arbeiten, die im Jahr 2023 vorgenommen wurden, betrafen unter anderem das Wegenetz. Die Strecken wurden so gestaltet, dass Menschen mit Gehbehinderung oder Familien mit dem Kinderwagen diese einfacher bewältigen können. Neu ist nun, dass es die Hörsequenzen auch auf Englisch und Französisch gibt. Aufgrund der Grenznähe ist das eine sinnvolle Ergänzung, um Sprachbarrieren abzubauen.

Was das Projekt gekostet hat

Wie Kraus berichtet, machen die „Nachbarn“ einen guten Teil der jährlich rund 80.000 Besucher aus. Bemerkbar mache sich das vor allem dann, wenn in Frankreich Schulferien sind. Dann besuchen dementsprechend viele Franzosen den Wild- und Wanderpark in Silz.

Um das Angebot etablieren zu können, wurden rund 25.000 Euro investiert. Gefördert wurde das Projekt vom Bezirksverband Pfalz mit einem Betrag in Höhe von 13.650 Euro sowie der Sparkasse Südpfalz, die circa 11.250 Euro beisteuerte. Für Landrat Dietmar Seefeld ist die jüngste Erweiterung der Lauschtour-App ein weiterer Baustein für die Attraktivität des Ausflugsziels, das seit 2020 in Trägerschaft des Landkreises SÜW ist.

Online

Im Online-Beitrag finden Sie ein Video zur Lauschtour im Wild- und Wanderpark. Einfach unter rheinpfalz.de/park26 oder per Scannen des QR-Codes abrufen.