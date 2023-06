Mit Ausdauer und Motivation sind die Grundschulkinder der ersten bis vierten Klassen der Hainbachschule in Hochstadt bis zu 90 Minuten lang für hilfsbedürftige Kinder gelaufen. Dabei kam eine Spendensumme von 3752 Euro zusammen. Dieser Betrag geht Kinderhilfsprojekte der Rolf-Epple-Stiftung. Die Spendensumme wird aufgeteilt – ein Teil geht an das Team Bananenflanke Südpfalz, der andere Teil an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Windspiel in Landau. „Wir haben uns bewusst für regionale Projekte entschieden, um den Kindern gut näher bringen zu können, wen sie mit ihrem Spendenlauf unterstützen“, sagte die Schulleiterin der Hainbachschule Anette Frankmann-Mendonca bei der Scheckübergabe. Stellvertretend für die Rolf-Epple-Stiftung nahm Landrat Dietmar Seefeldt den Scheck als Schirmherr von Vertreterinnen des Fördervereins und dem Kollegium der Hainbachschule entgegen.