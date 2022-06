Der Gemeinderat Rhodt hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 verabschiedet. Was plant die Gemeinde in den nächsten beiden Jahren?

Für die Erneuerung der Bachverrohrung in der Gartenstraße sind 96.000 Euro eingeplant. Damit einhergehend wird ein Teil der Gartenstraße erneuert. Hierfür sind 120.000 Euro vorgesehen. Aus wiederkehrenden Beiträgen nimmt die Gemeinde bei diesem Vorhaben 84.000 Euro ein. Die Planungskosten für den Umbau der örtlichen Kindertagesstätte betragen 30.000 Euro.

Während für das laufende Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 331.300 Euro geplant wird, sieht das Folgejahr ein Minus von 121.200 Euro vor. Das Defizit begründete Ortsbürgermeister Armin Pister (Freie Bürger Rhodt) mit Ausgaben für die laufende Unterhaltung. So sind für die Friedhofshalle Ausgaben von circa 60.000 Euro geplant, die Heizung im Rathaus soll für 65.000 Euro saniert werden. Dennoch soll das Eigenkapital auf 9,37 Millionen Euro zum Jahresende 2023 steigen. Im Haushalt ist für 2022 die Anschaffung von zwei E-Ladesäulen vorgesehen, deren Kosten sich auf 95.640 Euro belaufen. Dem steht ein Zuschuss von 56.000 Euro gegenüber, der aber erst 2023 fließen wird. Noch nicht geklärt ist, welche Kosten für den Unterhalt und den Betrieb der Ladesäulen auf die Gemeinde zukommen.

Größter Posten auf der Einnahmeseite ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der in den beiden folgenden Jahren rund 665.000 beziehungsweise 691.000 Euro in die Gemeindekasse spülen soll. Der Haushalt baut auch auf den Verkauf der Grundstücke in der Wiesenstraße. Hier wird mit Einnahmen von 150.000 Euro kalkuliert.lam