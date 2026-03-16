Eine Schulstunde am Gymnasium in Bad Bergzabern beweist, wie politisch interessiert und meinungsfreudig die Jugend ist. Nur wie sich zeigt, fühlt sie sich nicht gehört.

Ein Paar sitzt im Büro eines Mercedes-Händlers. Sie trägt ein grünes Kleid und rote Schuhe, ihr Gatte hat eine braune Jacke an. Sagt der Autoverkäufer zu ihnen: „Tolle Wahl: Der Mittelklasse-Hybrid in Cem-Grün mit rehbraunen Sitzen.“ Die Karikatur von Achim Greser und Heribert Lenz bildet den Auftakt einer lebhaften Debatte am Gymnasium in Bad Bergzabern. Im Sozialkundeunterricht von Charlotte Müller wird anhand der Zeichnung versucht, das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg zu deuten.

Im Klassensaal sitzt ein gutes Dutzend Schüler, die, wie sich schnell bemerkbar macht, die Ergebnisse einzuordnen wissen und meinungsfreudig sind. Die sich dazu äußern können, ob ein Familienwahlrecht Sinn machen würde. Also bei der Frage, welche Vor- und Nachteile es gibt, wenn man von Geburt an wahlberechtigt wäre und Eltern stellvertretend die Stimme ihrer Kinder abgeben würden, bis sie ihre Wahlmündigkeit erreicht haben.

In Baden-Württemberg durften bei der Landtagswahl erstmals Jugendliche ab 16 Jahren zur Wahlurne schreiten. In Rheinland-Pfalz geht das noch nicht, was bedeutet, dass die Schüler dieses Sozialkunde-Leistungskurses nur zuschauen werden. Denn sie sind alle in der elften Jahrgangsstufe, damit 16 beziehungsweise 17 Jahre alt.

Wären sie denn bereit, am Sonntag, dem 22. Dezember, wählen zu gehen? Das fragt Charlotte Müller ihre Schützlinge. Sie nicken alle. Auch, weil sie sich im Zuge der anstehenden Juniorwahl beziehungsweise wegen der Schule mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt hätten. Dies würden manche ältere Wähler nicht machen. Zumal man es nicht alleine am Alter festmachen könne, ob jemand zum Wählen bereit ist oder nicht. Junge Menschen beispielsweise, die mit 16 oder 18 Jahren von der Schule gehen und im Handwerk arbeiten, also auch Steuern bezahlen, sollten auch mitreden können, wenn das Volk seine Stimme abgebe.

Wobei ein Schüler gesteht, dass er sich noch besser hätte informieren müssen, wenn er jetzt sein Kreuzchen hätte setzen dürfen. Er schaue zwar regelmäßig die Tagesschau, doch da bräuchte es noch mehr Informationen zur Landespolitik, um sich festlegen zu können.

Dass alle in diesem Raum Alexander Schweitzer kennen, ist selbstverständlich. Schließlich ist Bad Bergzabern der Heimatort, ihr Gymnasium gar die frühere Schule des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten. Allerdings gehört das offenkundig nicht zum Allgemeinwissen eines Pfälzers.

Vor allem bei den jüngeren Wählern zwischen 18 und 29 Jahren sowie 30 und 49 Jahren kennt nur knapp jeder Dritte den Südpfälzer Sozialdemokraten und den CDU-Aspiranten für das Amt des Regierungschefs, Gordon Schnieder. So lautet das Ergebnis einer Umfrage, die das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR im Auftrag der RHEINPFALZ bei 1500 Pfälzern durchgeführt hat.

Der Bekanntheitsgrad der Landtagsabgeordneten, die für den Wahlkreis 49, also für den überwiegenden Teil des Landkreises SÜW, kandidieren, ist deutlich kleiner. Sven Koch ist der einzige Name, der in der Runde direkt fällt. Und den habe er nur mal gesehen, sagt ein Schüler. Für ihn und seine Klassenkameraden seien der CDU-Kandidat und die Mitbewerber sonst nicht so präsent, zumindest nicht bei Menschen in ihrer Altersgruppe. Wenn, dann würden sie bei tendenziell älterem Publikum stehen. Einer aus der Runde schlägt vor, dass die Politiker mal auf ein Gespräch in die Schulaula kommen sollten, um dort mehr Berührungspunkte mit der jüngeren Generation, dabei auch den Wählern von morgen, zu haben.

Dass sie politisch interessiert sind, das versichern alle Schüler. Oftmals begründen sie es damit, dass Debatten zu politischen Themen am Familientisch Alltag sind, somit die Neugierde da sei, über politische Zusammenhänge zu sprechen. Diesen Austausch mit den Eltern erachten viele als wertvoll, da ihrer Ansicht nach Social Media allein nicht reichen würde, um sich dort zu informieren und eine Meinung bilden zu können. Dass aber die sozialen Netzwerke für manch einen die einzige Quelle darstellen, um Informationen zu den Parteien und ihren Kandidaten zu erhalten, wissen sie auch.

Interessant: Nur wenige Schüler von diesem Leistungskurs nutzen die Zeitung, um sich über das politische Geschehen zu informieren. Klar, wird mal ein Artikel gelesen oder reingeschaut, solange die Eltern ein Abonnement hätten. Sie geben allerdings an, dass sie weder am Morgen dafür Zeit finden noch sich am Abend dafür Zeit nehmen zu können. Was sie eher anspreche, seien Podcasts, also Audiobeiträge, die sie auch mal nebenbei hören könnten, statt sich auf einen Artikel zu konzentrieren. Auf diesen Kanälen konsumieren sie ihre Nachrichten.