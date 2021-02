Wie halten Sie es mit der Ortsumgehung Klingenmünster? Die Bürgerinitiative Klingenmünster (BIK) hat in den vergangenen zwei Wochen vier Landtagskandidaten in Einzelgesprächen auf den Zahn gefühlt. Der coronakonforme Ort des Geschehens – unter dem Torbogen des Rathauses – war mit Bedacht gewählt.

Hier an der zentralen Kreuzung tobt der tägliche Verkehrswahnsinn und die Wahlkreis-Bewerber hatten bisweilen Mühe, gegen donnernde Lastwagen zu Wort zu kommen. „Es gibt kaum eine Gemeinde, die eine so hohe Belastung durch Verkehr hat wie Klingenmünster“, erklärte Alexander Schweitzer (SPD). Der Fraktionsvorsitzende im Landtag machte deutlich, dass er uneingeschränkt hinter der Forderung nach einer Umgehung stehe, die seiner Meinung nach von der großen Mehrheit der Bevölkerung getragen werde. „Dass Klingenmünster diese Straße braucht, sage ich auch den Gegnern und ebenso möglichen Koalitionspartnern.“

Wie berichtet, prüft der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zurzeit eine alternative ortsnahe Trasse und lässt sich dafür mehr Zeit, als er der BIK versprochen hat. Das liege wohl an fehlenden Ingenieurskapazitäten, so Schweitzer. „Ich hoffe nun auf ein schnelles Ergebnis und einen Vorschlag, wie es dann planungsrechtlich weitergehen soll. Aber wir werden noch ein paar Jahre mit dem Thema zu tun haben.“ Seine Rolle sehe er darin, das Projekt zu begleiten, öffentlich und parlamentarisch dafür einzutreten und regelmäßig den Planungsstand abzufragen – „das erhöht den Druck“.

Ja unter Vorbehalt

Ein Ja zur Umgehung unter gewissen Vorbehalten formulierte Heiko Drieß (FDP). Er plädiere „eigentlich“ für diese Straße, aber nur sofern Landschaft und Naturschutz es zuließen und die Interessen der Eigentümer und verschiedener „Anspruchsgruppen“ gewahrt würden. Seines Wissens sei die Planung der ortsnahen Variante fertig, der LBM sei aber noch dabei, sie unter naturschutzrechtlichen Bedingungen zu prüfen. Es gelte, einen Konsens zu finden, der dann auch gerichtsfest sei.

Mehr Fragen als Antworten hatte die Landtagskandidatin der Grünen, Britta Horn. Als Bewohnerin von Annweiler erlebt sie das Problem der Verkehrsbelastung immer dann, wenn die B10 vorübergehend gesperrt ist. „Dann wackeln die Wände. Ich habe vorher in Neukölln gewohnt, in der Nähe von S-Bahn und Hauptstraße – da war’s leiser.“ Von daher könne sie die Sorgen der Klingenmünsterer nachempfinden. Britta Horn erkundigte sich ausgiebig nach Alternativen, die zu einer Entlastung der Gemeinde beitragen könnten. Zu einer Meinung zur Umgehung konnte sie sich nur schwer durchringen. „In der Verkehrsplanung wird sich in Zukunft viel verändern, aber bis dahin muss es für Klingenmünster eine Lösung geben“, meinte sie schließlich. „Den Zustand, wie er jetzt ist, heiße ich nicht gut.“

Um Termin bei LBM gebeten

Niemand kenne bis heute die neue ortsnahe Trasse der Umgehungsstraße, die zurzeit beim LBM ausgebrütet werde, stellte Thomas Weiner (CDU) fest. Er habe in der Behörde um einen Termin gebeten, der sei ihm aber nicht gewährt worden. „Die Variante ist scheinbar streng geheim. Vielleicht birgt sie Sprengstoff. Das will man vor der Wahl verschweigen.“ Sollte er erneut in den Landtag gewählt werden, werde er sich für den Bau der Umgehung einsetzen, erklärte Weiner. In der Südwestpfalz, seinem bisherigen Wahlkreis, habe er sämtliche Ortsumgehungen und Straßenprojekte, die zur Debatte standen, auf den Weg gebracht. Entscheidend sei eine gute Einstufung im nächsten Bundesverkehrswegeplan. Die sei machbar, wenn ein weitgehender Konsens in der Bevölkerung erzielt werden könne. Ob die Umfahrung von Klingenmünster realisiert werde, hänge im übrigen auch davon ab, „wer in der Regierung ist“.