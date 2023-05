Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landschaftspflege braucht Fingerspitzengefühl – und auf jeden Fall hungrige Mäuler. Auch in der Südpfalz helfen Vierbeiner, Lebensräume für einheimische Pflanzen und Tiere zu erhalten. In Herxheim und Landau engagieren sich Bürger und eine Umweltstiftung. Die vielen Lämmer, die in diesen Tagen geboren werden, haben eine wichtige Aufgabe vor sich.

Hobby-Schäferin Simone Friedrich hat in der Osterwoche alle Hände voll zu tun. In ihrer gemischten Schaf-Ziegenherde, die in einem Naherholungsgebiet am Ortsrand weidet,