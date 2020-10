Landrat Dietmar Seefeldt wünschte sich anlässlich seines 50. Geburtstags Spenden für soziale Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstrasse. Drei Institutionen dürfen sich nun über eine Zuwendung freuen.

6500 Euro sind für den guten Zweck zusammengekommen. Zur Freude von Landrat Seefeldt, der das Geld an drei Einrichtungen übergeben hat.

3000 Euro gehen nach Oberotterbach und in Silz

Sandra Borz und Torsten Kiefer dürfen sich über eine Spende in Höhe von 1500 Euro für das Heilpädagogische Kinderheim in Oberotterbach freuen. Sie möchten das Geld für ihre erlebnispädagogischen Ferienfreizeiten einsetzen. So sind im Februar eine Skifreizeit in den Schwarzwald und im September eine Kanufreizeit geplant.

Denselben Betrag nahm Michael Eberhart vom Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz entgegen. Da zwischen ihr und der Kreismusikschule eine Kooperation in puncto musikalische Früherziehung besteht, sollen von dem Spendengeld Musikinstrumente angeschafft werden.

Unterstützung für Förderverein

3500 Euro erhielt der Förderverein für Frauen und Kinder in Not entgegen. Diesen Scheck überreichte Seefeldt an Ivonne Achtermann, Isabelle Staehle und Babara Dees. Sie werden das Geld für verschiedene Vereinszwecke verwenden.

Der Förderverein unterstützt unter anderem das Projekt „Wutmann“, in dem es um einen Workshop in Schulen zum Thema Gewalt in engen häuslichen Beziehungen geht. Außerdem gewährt der Verein Frauen und Kindern in Not eine schnelle und unbürokratische Hilfe zur Finanzierung von verschiedenen Belangen, sei es beispielsweise das Geld für ein Bewerbungsfoto, die Kostenübernahme eines Vereinsbeitrags oder eine Unterstützung für eine Mietkaution.