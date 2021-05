Kilometer mit dem Fahrrad sammeln, Spaß haben und dabei auch noch das Klima schützen – das ist die Idee von Stadtradeln. Der Landkreis Südliche Weinstraße ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Kommunen sowie die Bürger sind eingeladen, auf dem Rad gegeneinander anzutreten. Und so funktioniert es.

Angesprochen sind alle Menschen an der Südlichen Weinstraße, wie es in der Pressemitteilung der Stadtradeln-Kampagne heißt. Im Zeitraum von drei Wochen sammeln angemeldete Mannschaften ihre gefahrenen Kilometer und vermeiden aktiv den Ausstoß von CO 2 . Dabei werden Radwege erkundet, gesunde Bewegung gefördert und die Region gemeinsam erfahren. Der einheitliche Startschuss im Landkreis fällt am 30. August.

„Wir haben uns dazu entschlossen, dass das erste Stadtradeln des Landkreises Südliche Weinstraße trotz Corona stattfinden kann. Bewegung an der frischen Luft, das geht auch alleine oder mit Abstand“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). Klimaschutz bleibe das bewegende Thema unserer Zeit. „Deshalb begrüßen wir als Landkreis die rege Beteiligung unserer Verbandsgemeinden. Die Einigung auf einen möglichst gemeinsamen Zeitraum ebnet den Weg für einen gemeinsamen Klimaschutz“, so Seefeldt.

Alle Verbandsgemeinden sind dabei

Und so funktioniert die Aktion: Im Internet unter www.stadtradeln.de können sich Interessierte ab sofort als Teilnehmer registrieren, sich einem Team anschließen oder ein eigenes gründen. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad oder dem E-Bike zurückgelegt wird, kann entweder mit der Stadtradeln-App erfasst oder selbst online eingetragen werden. Die Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Offenbach, Landau-Land und Maikammer, die ebenfalls Mannschaften für den Wettbewerb stellen, starten, wie erwähnt, gemeinsam am 30. August.

Zum Hintergrund der Aktion: Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem eigenen Angaben zufolge größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. „Mit der Kampagne steht Kommunen eine bewährte, leicht umzusetzende Maßnahme zur Verfügung, um für nachhaltige Mobilität aktiv(er) zu werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Initiative.

Politiker, Schüler, Unternehmer

Bei dem Wettbewerb treten Mannschaften aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. An 21 aufeinanderfolgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer beruflich und privat mit dem Rad zurückgelegt werden. Wann die drei Stadtradeln-Wochen stattfinden, das ist jeder Kommune frei überlassen.