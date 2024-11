Die Billigheimer Landfrauen haben zuletzt einige neue Mitglieder verzeichnet – darunter auch viele jüngere Frauen. Damit sticht dieser Ortsverein im Kreisverband Südpfalz hervor. Woran liegt das?

Die Landfrauen bereichern vielerorts das Dorfleben mit ihrem ehrenamtlichen Engagement. Gerade die jüngeren Mitglieder setzen hier zunehmend auch moderne Akzente – sofern es junge Landfrauen im Verein gibt. Der Ortsverein Billigheim-Ingenheim sticht vor allem durch seinen starken Mitgliederzuwachs hervor. Inzwischen ist der Verein wieder mehr als 100 Mitglieder stark – zuletzt sind vor allem jüngere Mitglieder beigetreten.

Social-Media-Managerin schätzt die Geselligkeit

Eine junge Landfrau, die neu im Team ist, ist Maria Krüger aus Ingenheim. Sie konnte als 100. Mitglied im Verein begrüßt werden. Die 38-Jährige kommt gebürtig aus Dresden und ist der Liebe wegen in der Südpfalz gelandet. Seit Ende 2021 lebt sie mit ihrem Kind und ihrem Lebenspartner in Ingenheim. Die Social-Media-Managerin schätzt die Geselligkeit. Deshalb sei sie über eine Freundin zu den Landfrauen gekommen – und sie hat es nicht bereut. „Ich wusste nicht, dass ich das 100. Mitglied bin. Ich habe mich über den Blumenstrauß sehr gefreut“, sagt die Ingenheimerin.

Genau wie Maria Krüger sind gerade im vergangenen Jahr noch rund 20 weitere jüngere Frauen den Billigheimer Landfrauen beigetreten. „Das war wohl ein Domino-Effekt“, sagt die junge Landfrau. Mit diesem doch starken Zuwachs ist der Verein nach Angaben der Kreisgeschäftsstelle in Sachen Mitgliederzuwachs der Spitzenreiter im Kreisverband Südpfalz. Auf Platz zwei liegen die Landfrauen in Siebeldingen, die zwölf neue Mitglieder begrüßen konnten. Jeweils acht neue Mitglieder verzeichneten laut Geschäftsstelle die Ortsvereine Dierbach, Appenhofen, Frankweiler und Impflingen, gefolgt von Herxheim (7), Nußdorf (6), Winden (6) und Heuchelheim (5). Dabei sind mehr als 80 Prozent der Mitglieder 50 Jahre und älter, teilt Anika Herbrik von der Kreisgeschäftsstelle Südpfalz gegenüber der RHEINPFALZ mit. „Es braucht nach wie den Zuwachs an Jüngeren“, sagt sie.

Vorsitzende: „Wir befinden uns im Umbruch“

Über die Entwicklung in Billigheim-Ingenheim freut sich natürlich auch die Vorsitzende Michaela Seidel (50), die vor drei Jahren das Ruder an der Vereinsspitze übernommen hatte und deren Tochter Daniela mit 22 Jahren das jüngste Mitglied ist. „Wir befinden uns in einem Umbruch. Gerade das Thema Social Media nimmt inzwischen mehr Raum ein. Da werden wir besser und die Nutzer wachsen“, sagt sie. Jüngere Mitglieder würden Kanäle wie Facebook und Instagram bestücken. Auf letzterer Plattform sind inzwischen mehr als 430 Landfrauen miteinander vernetzt. „Wir brauchen ihn noch, aber unser altbekannter Schaukasten wäre inzwischen zu wenig, um unsere Programm zu verkünden“, sagt Karola Büttner. Über Social Media ließen sich mehr Frauen erreichen und für die Angebote der Landfrauen begeistern. Auch die App der Landfrauen werde inzwischen gerne genutzt, um an Informationen zu kommen.

Der Mix macht es

Auch die jüngeren Mitglieder wollen das Dorfleben und den Zusammenhalt stärken. Deshalb stehen auch Angebote wie Yoga oder ein Kochkurs für Kinder auf dem Programm, die sich eher an jüngere Frauen richten. Der Mix machte es, denn auch ein Dampfnudelmittag oder einen Spieleabend soll es weiter geben. Wichtige Themen der Vereinsprogramme sind nach Angaben von Anika Herbrik von der Geschäftsstelle die Ernährungsbildung, Kreativkurse, Kinderkochkurse, aber auch die Teilnahme an Veranstaltungen des jeweiligen Dorfes wie im Falle Billigheim der Purzelmarkt, Gesundheitsthemen und Bewegung.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass Frauen sich trauen, einfach mal vorbei zu schauen. „Das ist der erste Schritt“, sagt Karola Büttner, die seit 17 Jahren bei den Landfrauen dabei ist und auch schon Schriftführerin war. Die Treffen mit den Landfrauen könnten gerade auch älteren Frauen helfen, die gegen Vereinsamung kämpfen. „Das ist gerade in der kälteren Jahreszeit, wenn es draußen schon früh dunkel wird, eine schöne Abwechslung.

Info

Die Landfrauen Billigheim treffen sich immer mittwochs um 19 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses.