Zwischen Tradition und Wandel: Seit 50 Jahren prägen die Landfrauen den ländlichen Raum in der Südpfalz. Anlass genug, zurück und nach vorn zu blicken.

Als Lore Krebs 1979 den Landfrauenverein in Weingarten übernahm, war sie 21 Jahre alt. Seither hat sie die Entwicklung des Südpfälzer Landfrauenverbandes über Jahrzehnte begleitet. Die heute 68-Jährige aus Weingarten ist seit 47 Jahren Mitglied und ebenso lange Vorsitzende ihres Ortsvereins, arbeitete zwölf Jahre im Kreisvorstand, ist in einem familiengeführten Gemüsebaubetrieb tätig und Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft. Am 30. Mai feiert der Kreisverband Südpfalz in Hochstadt sein 50-jähriges Bestehen.

Starke dörfliche Verwurzelung

„Damals stand die ländliche Erwachsenenbildung im Vordergrund“, erinnert sich Lore Krebs im Gespräch mit der RHEINPFALZ an die Anfangszeit. Es ging um Ernährung und Gesundheit, aber auch um ethische Fragen; beliebt waren und sind bis heute Frauensfrühstücke und Vorträge. Inzwischen spielen gesellschaftliche Entwicklungen eine größere Rolle. Die dörfliche Verwurzelung der örtlichen Landfrauenvereine sei geblieben. „Wir sind fest verankert“, sagt sie. Landfrauen engagieren sich etwa bei Festen, in der Denkmalpflege oder bei Baumpflanzaktionen.

Lore Krebs ist seit 47 Jahren die Vorsitzende des Landfrauenvereins Weingarten. Foto: Krebs/oho

Landfrauen heißt übrigens nicht, dass nur Frauen dabei sind. Männer seien willkommen und bei Wanderungen oder Theaterfahrten häufiger dabei. „Die Landfrauen sind kein Auslaufmodell“, betont Lore Krebs. „Wir wollen Tradition bewahren und sind offen für Neues“, sagt sie. Der Ortsverein Weingarten zähle rund 90 Mitglieder, zeitweise waren es schon etwa 120.

Mitglieder haben unterschiedliche Interessen

Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Mitgliedern seien spürbar. „Ältere legen Wert auf Geselligkeit, Jüngere sind themenorientiert und wollen ein passendes Angebot“, erklärt Lore Krebs. Darin liege eine Chance: Junge Frauen profitieren von den Erfahrungen der Älteren, Ältere erhalten im Gegenzug Unterstützung bei sozialen Medien und digitalen Angeboten.

Gemeinschaft gehe über Ortsgrenzen hinaus: Mehr als 30 Mehrtagesfahrten führten beispielsweise nach Rom, Brüssel oder in das Burgund. „Wir haben uns ein großes Netzwerk aufgebaut“, sagt Krebs. Auf ihre Zeit als Vorsitzende blickt sie gerne zurück. Für ihr langjähriges Engagement erhielt sie 2021 die Landesehrennadel. „Das war eine große Ehre. Ich habe viel Herzblut in dieses Ehrenamt gesteckt“, sagt sie.

Für den Wandel steht Nadine Eßwein. Die 43-Jährige ist stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband Südpfalz. Mitglied wurde sie eher zufällig. „Ich bin vor 13 Jahren durch meine Nachbarin auf die Landfrauen aufmerksam geworden und ganz spontan mitgegangen“, erzählt sie. Lange besuchte sie Veranstaltungen, ohne die gesamte Bedeutung des Verbandes zu kennen.

Landfrauen breiter aufgestellt

Ein Fernsehbeitrag zum 125-jährigen Bestehen der Landfrauenvereine veränderte ihren Blick. „Mir wurde bewusst, welches Potenzial in dieser Gemeinschaft steckt“, sagt sie. Danach engagierte sie sich im Ortsvorstand Hayna und später im Kreisvorstand. Nadine Eßwein sieht die Landfrauen heute breiter aufgestellt. „Die Themen Bildung, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit haben an Sichtbarkeit gewonnen“, erklärt sie. Auch politisch würden die Landfrauen stärker als Interessenvertretung im ländlichen Raum wahrgenommen.

Parallel modernisierte sich die Vereinsarbeit: Neben Treffen gibt es Online-Seminare, digitale Austauschformate, Social-Media-Kanäle und eine Landfrauen-App. „Wir versuchen, bewusster auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Generationen und Lebenssituationen einzugehen“, sagt Nadine Eßwein. Das habe die Zusammenarbeit nachhaltig verändert. Im Selbstverständnis habe sich ebenfalls viel getan: Statt Haushalt und Hof stünden heute Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe im Mittelpunkt.

Neuer Verein wird gegründet

Für Nadine Eßwein ist die Mitgliedschaft mehr als ein Freizeitangebot. „Ich bin stolz, Teil eines der größten und stärksten Frauenverbände zu sein.“ Gleichberechtigung würde nicht nur diskutiert, sondern gelebt. Dabei sei der Austausch zwischen den Generationen zentral: Ältere geben Erfahrungen, Traditionen und Rezepte weiter, Jüngere unterstützen bei digitalen Themen. Der Landfrauenverein Hayna zählt 92 Mitglieder, darunter sei inzwischen ein Mann. In anderen Ortsvereinen wie Oberotterbach sei der Männeranteil aber höher.

Für die Kreisvorsitzende Elke Mirus zeigt die Entwicklung, dass die Landfrauen attraktiv bleiben – auch für jüngere Frauen. „Wir sind ein aktives Netzwerk, das Bildung, Gemeinschaft und Interessenvertretung fördert.“ Die Landfrauen seien breit aufgestellt: Der Kreisverband umfasse 50 Ortsvereine, in der Pfalz gibt es sechs Kreisverbände. Dass das Interesse junger Frauen vorhanden sei, habe eine Infoveranstaltung in Offenbach Anfang Mai gezeigt: Rund 85 Frauen seien gekommen, drei Viertel davon seien junge Frauen gewesen. Noch am selben Abend bereitete eine 15-köpfige Gruppe die Wiedergründung eines Landfrauenvereins vor. „Sie werden nun die nächsten Schritte gehen“, erklärt Elke Mirus.