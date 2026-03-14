Barbelroth Landesstraße zur B38 ab Montag gesperrt
Autofahrer, die von Barbelroth nach Billigheim oder weiter zur B38 in Richtung Landau wollen, müssen eine ganze Weile einen weiten Umweg in Kauf nehmen. Ab Montag ist nämlich die Landesstraße 544 gesperrt, weil sie saniert wird. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) werden die Arbeiten etwa fünf Monate dauern und 1,35 Millionen Euro kosten. Die Baustelle ist in vier aufeinanderfolgende Abschnitte unterteilt. Los geht es mit der Strecke zwischen dem Ortsausgang Barbelroth und der Einmündung in die Waldstraße nach Mühlhofen. Für den Ausbau dieser 3,3 Kilometer sind neun Wochen veranschlagt. Der Verkehr wird über Oberhausen, Kapellen-Drusweiler, Niederhorbach sowie Ingenheim und umgekehrt umgeleitet. Für Autofahrer, die von Barbelroth aus auf die B38 möchten, bedeutet das: Die Strecke beträgt statt der gewohnten 6,7 Kilometer stolze 14,8 Kilometer.
So funktioniert die interaktive Karte
In der aktiven Karte finden Sie alle Infos zum ersten Bauabschnitt der Sanierung der L544. Klicken Sie einfach auf die einzelnen Symbole für Näheres. Sie können in die Karte hineinzoomen.