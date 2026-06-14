Die Evangelische Landeskirche fährt einen harten Sparkurs, dem auch das Trifelsgymnasium Annweiler zum Opfer fällt. An anderer Stelle wird aber nicht wie kolportiert gespart.

Der Evangelischen Kirche der Pfalz geht das Geld aus. Deshalb wird an vielen Stellen massiv eingespart. Unter anderem wurde von der Landessynode jüngst beschlossen, die Trägerschaft des Trifelsgymnasiums Annweiler aufzugeben. Der Staat soll einspringen, um den Kirchensäckel zu schonen. Das stößt auf Kritik.

Frank Montillon aus Edenkoben ist etwa der Meinung, dass es bessere Sparmöglichkeiten für die Kirche gebe, wie er in einem am Montag, 8. Juni, veröffentlichten Leserbrief darlegt. Darin bemängelt er auch, dass die Stelle des Popularmusik-Beauftragten der Kirche massiv umstrukturiert und dadurch zur Hälfte gekürzt worden sei. Gegen diese Darstellung gibt es Widerspruch.

„Diese Behauptung ist unrichtig“, teilt der Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald mit. „Bereits seit seinem Dienstantritt 2001 als Bezirkskantor für die Kirchenbezirke Bad Bergzabern und Pirmasens ist Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant Popularmusikbeauftragter der Evangelischen Kirche der Pfalz.“ Seither sei die einzige wesentliche Umstrukturierung in seinem Dienstauftrag im Jahr 2015 erfolgt. „Zu diesem Zeitpunkt konnte die Zuständigkeit für den Kirchenbezirk Bad Bergzabern in andere Hände gelegt werden, nachdem drei weitere hauptamtliche Kirchenmusik-Stellen eingerichtet worden waren.“

Für Croissant, der fortan nur noch als Bezirkskantor für den Kirchenbezirk Pirmasens zuständig war, wurden so Freiräume geschaffen. „Die frei gewordenen Kapazitäten kommen seither zum größten Teil der Popularmusikbeauftragung zugute“, erklärt Steuerwald. In diesem Zusammenhang von einer Kürzung zu sprechen, entspreche nicht den Tatsachen, ganz im Gegenteil, resümiert der Landeskirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche der Pfalz.