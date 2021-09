Der Politik sagen, wohin der Weg gehen soll – das hört sich reizvoll an. Leonie Druba hat diese Chance bekommen. Als eine von 160 Deutschen hat sie als Mitglied des Bürgerrats Klima Vorschläge erarbeitet, wie die Bundesrepublik ökologischer werden kann. Die Landauerin ist überzeugt: Jeder kann etwas tun.

Erkenntnisreich waren die Gespräche und Diskussionen auf jeden Fall, manchmal auch sehr emotional, aber am Ende fast immer konstruktiv: Leonie Druba aus Landau war gerne Mitglied des ersten Bürgerrats Klima – als eine von nur 160 Deutschen. Erlauchter Kreis also, aber zusammengewürfelt. Denn die Teilnehmer wurden per Losverfahren gezogen, übers Telefon kontaktiert und informiert. Bei der gebürtigen Oberfränkin, die wegen des Studiums der Umweltwissenschaften in die Südpfalz gekommen ist, war das etwas anders. „Eigentlich haben die Organisatoren zuerst meine Mutter angefragt, aber die hat aus Zeitgründen abgesagt. Sie hat dann mich vorgeschlagen“, so die 25-Jährige. Wichtig sei bei der Bestückung des Bürgerrats gewesen, betont Druba, dass er einen Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Aber was hat es mit dem Bürgerrat eigentlich auf sich?

Sinn und Zweck der Institution, deren Schirmherr ist der frühere Bundespräsident Horst Köhler, ist es, dass Bürger Ideen und Handlungsanweisungen für den Bundestag und die Bundesregierung entwickeln sollen, wie Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen kann – unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Zwischen April und Juni trafen sich die Teilnehmer regelmäßig per Videoschalte, um darüber zu diskutieren. Experten hielten zudem Vorträge, beantworteten Fragen, ordneten ein. „Das fand ich sehr wichtig, dass alle erst mal auf denselben Wissensstand gebracht wurden. Denn es ist schon beim ersten Treffen klar geworden, dass vielen gar nicht bewusst war, wie dramatisch die Klima-Situation ist“, sagt Druba.

Am besten gar kein Auto fahren

Die Teilnehmer wurden in Gruppen eingeteilt, manche diskutierten dann über Ernährung, andere über Energie. Die Landauerin kümmerte sich mit weiteren Mitgliedern des Bürgerrats um das Thema Mobilität. Dabei sei auch herausgekommen, dass viele sich vorstellen könnten, auf ein Auto aus ökologischen Gründen zu verzichten. Aber die Hemmnisse seien oftmals groß. „Viele haben gesagt, der ÖPNV müsste viel besser getaktet sein, zudem bezahlbar. Wichtig war auch das Thema Sauberkeit. Und das Thema Sicherheit an Bahnhöfen“, berichtet Druba.

Eine ganz wichtige Erkenntnis für sie sei die folgende gewesen: Ein Autokenner habe ihr mal erzählt, 90 Prozent des Ressourcenverbrauchs bei einem Pkw gehe nicht auf den Kraftstoffverbrauch zurück, sondern auf die Herstellung eines Fahrzeugs. Heißt: Lieber den alten Diesel fahren, bis er auseinanderfällt, anstatt auf das vermeintlich umweltfreundlichere E-Auto umzusteigen. „Ich habe dann bei einer Sitzung einen Experten gefragt, ob das wirklich so ist. Und er sagte, es sei genau anders herum“, erzählt die Landauerin. Heißt also demnach: Das E-Auto ist trotz des Ressourcenverbrauchs in der Herstellung am Ende wesentlich ökologischer als der alte Wagen mit Verbrennungsmotor. Druba selbst findet übrigens, dass es am besten ist, gar kein Auto zu fahren, um das Klima zu schützen. Der ÖPNV sei das erste Mittel der Wahl.

Hamburg einfach auf Stelzen stellen

In den Diskussionen im Bürgerrat sei es teilweise hoch hergegangen, so Druba, die Meinungen seien teilweise sehr konträr gewesen. „Einmal war ich schon geschockt, als ein Teilnehmer sagte, es wäre doch kein Problem, wenn der Meeresspiegel um einen Meter steigen würde. Dann werde Hamburg einfach auf Stelzen gestellt.“ Sie empfinde die Teilnahme am Bürgerrat aber als große Bereicherung. „Ich bin offener geworden gegenüber anderen Positionen, weil ich andere Perspektiven auf den Klimaschutz kennengelernt habe. Und ich bin etwas aufmerksamer geworden, was meine Kommunikation angeht, weil ich niemanden belehren möchte.“ Deshalb hält Druba auch nicht viel von Verboten, um den Klimaschutz voranzutreiben. Sie setzt vielmehr auf Erkenntnis und Eigenverantwortung. Deshalb sei ihr Information ganz wichtig. „Wenn die Menschen wissen, welches Verhalten zu welchen Folgen für das Klima führt, dann glaube ich, würden viele ihr Verhalten ändern.“

Sie sei schon immer ein Naturmensch gewesen, sagt Druba, habe sich aber vor ihrem Studium recht konventionell an der Konsumgesellschaft orientiert. In Landau sei sie dann in die Umweltgruppe der Uni eingetreten, da habe ein Sinneswandel eingesetzt. Sie kaufe inzwischen keine neuen Kleider mehr, tausche diese lieber. Zudem nutze sie Food-Sharing-Angebote, sagt Druba, fahre mit dem Zug. Außerdem vermeide sie Müll, indem sie in Läden Lebensmittel kaufe, die keine verpackten Waren anbieten. „Jeder kleine Schritt ist wichtig. Wir stehen beim Klima nämlich am Kipppunkt. Aber ich glaube, dass wir es noch schaffen können.“ Dazu sollen auch die Vorschläge beitragen, die der Bürgerrat erarbeitet hat. Leonie Druba weiß zwar nicht, wie sehr diese Ideen die Politiker beeinflussen. „Aber einfach ignorieren können sie das nicht.“