Dass sich die neue Vorfahrtsregel an der Kreuzung Landauer Straße/Weinstraße bewährt hat, bezweifelt kaum jemand. Aus dem Provisorium soll eine Dauerlösung werden. Doch so einfach ist das nicht. In der übernächsten Woche werden Schilder und Warnbaken abgebaut und der frühere Zustand wieder hergestellt. Warum nur?

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es sich bei der geänderten Vorfahrtsregelung an der Einmündung Weinstraße/Landauer Straße um einen zeitlich begrenzten Versuch handele, stellt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) klar. Der LBM ist für die innerstädtischen Straßen zuständig, weil die Weinstraße Teil der Bundesstraße 38 ist und die Landauer Straße ein Teilstück der Landesstraße 508. Anfang November 2019 war die Verkehrsführung geändert worden: Wer aus Richtung Landau kommt, hat derzeit Vorfahrt. Früher hatten die Autos auf der Weinstraße dieses Privileg, was in den Hauptverkehrszeiten häufig dazu führte, dass es auf der Landauer Straße Rückstaus gab. Das wird dann wohl bald wieder so sein.

Der Verkehrsversuch sollte zunächst bis zum Jahresende 2019 dauern, wurde dann aber mehrfach verlängert. Der LBM weist darauf hin, dass die Vorfahrtsänderung im Zusammenhang mit dem Ampel-Test in Pleisweiler stand. Dort hatte man versucht, den Durchgangsverkehr aus der Weinstraße zu verbannen. Dieser Versuch ist schon lange beendet. Laut LBM sollte gleichzeitig in Bad Bergzabern getestet werden, „wie sich die Verkehrsverteilung ändert und ob sich Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit einstellen“. Coronabedingt waren die Verkehrszahlen deutlich zurückgegangen, was eine aussagekräftige Zählung nicht zuließ. So erklärt sich die Verlängerung des Provisoriums.

Auch Unfallzahlen sind zurückgegangen

Inzwischen wurde gezählt. Das Ergebnis überrascht nicht. Die Mehrzahl der Fahrzeuge kommt aus Richtung Landau, hat jetzt also (noch) Vorfahrt. Auch die Unfallauswertungen der Polizei bestätigen: Die Vorfahrtsänderung hat sich bewährt. Trotz allem wird die zuständige Straßenmeisterei am 15. November beginnen, Schilder und Warnbaken abzubauen und den alten Zustand wieder herzustellen.

Dass das nur eine vorübergehende Lösung sein wird, betont auch Stadtbürgermeister Hermann Augspurger. Denn auch die Stadt spricht sich für die geänderte Vorfahrtsregel aus. „Wir sind uns einig, dass wir die alte Regelung nicht auf Dauer wollen“, sagt Augspurger. Vor kurzem gab es ein Gespräch zwischen Stadt, Verbandsgemeinde und LBM. Darin wurde vereinbart, eine gemeinsame Planung für den Ausbau der Landauer Straße und den Umbau der Kreuzung in die Wege zu leiten. „In dieser Planung soll untersucht werden, wie der Straßenraum künftig unter Beachtung der Belange von Fußgängern und Radfahrern, des Kfz-Verkehrs und der vorhandenen Straßenbäume gestaltet wird“, informiert der LBM. Da die Planungen erst am Anfang stünden, könne verlässlich noch kein Zeitpunkt für den Umbau genannt werden.

LBM sieht Kreisel kritisch

Augspurger geht davon aus, dass es mindestens zwei bis drei Jahre dauern werde. „Es wird noch einige Gespräche mit dem LBM geben“, kündigt das Stadtoberhaupt an. Augspurger verweist darauf, dass mit der Fertigstellung der Ortsumgehung der B 427, also mit dem Tunnel, die Weinstraße von einer Bundesstraße zu einer Gemeindestraße abgestuft wird. Das ist im Planfeststellungsbeschluss zur Ortsumgehung rechtsverbindlich so geregelt. Der LBM muss den Rückbau der Weinstraße bezahlen. Wie sie umgebaut wird, da will die Stadt ein Wörtchen mitreden.

An der Einmündung der Landauer Straße kann sich Augspurger auch einen Kreisel vorstellen. „Das würde uns die Möglichkeit geben, die Trillerstraße mit einzubinden“, so Augspurger. Der LBM sieht den Umbau des Straßenknotens zu einem Kreisel kritisch. „Aufgrund der Bebauung sind die Platzverhältnisse für einen Kreisverkehrsplatz sehr beengt; zudem spricht gegen einen Kreisel die Nähe zum bestehenden Kreisel am Bahnhof und die damit verbundene Gefahr von Rückstauungen in diesen Kreisel“, teilt der LBM auf Anfrage mit. Die erwünschte Umlenkung des Durchgangsverkehrs aus der Weinstraße heraus kann aus Sicht der Straßenbaubehörde durch eine geänderte Vorfahrtsregelung besser erreicht werden.