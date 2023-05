Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Landau-Land will sich auch in der Förderperiode 2021 bis 2027 an dem EU-Programm Leader beteiligen. Keine Kommune habe in der laufenden Förderperiode so stark von dem Programm profitiert wie Landau-Land, sagte Bürgermeister Torsten Blank in der Sitzung des VG-Rats.

Mit dem Leader-Programm fördert die EU die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Innovations- und Wirtschaftskraft in den Regionen, aber auch die interkommunale Zusammenarbeit und der Tourismus