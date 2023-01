Das Land Rheinland-Pfalz wird die beiden Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim beim Neubau der Förderschule St. Laurentius in Herxheim finanziell unterstützen.

Das Land wird sich mit einer Förderung von bis zu 10,5 Millionen Euro engagieren, wie der südpfälzische Landtagsabgeordnete Alexander Schweitzer (SPD) der RHEINPFALZ mitteilt. Diese Zuschusshöhe hat er eigenen Aussagen zufolge nach Gesprächen mit Bildungsministerin Stefanie Hubig und Staatssekretärin Bettina Brück in Erfahrung bringen können.

Bisher war eine Landesförderung in Höhe von fünf Millionen Euro bewilligt worden. Die Kosten für die Förderschule haben sich aber entgegen der ursprünglichen Planung verdoppelt, da sich die Schülerzahlen widererwartend erhöht haben.

Was geplant ist

Alexander Schweitzer ist im Landesparlament Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. „Schon seit Jahren setze ich mich für den Erhalt der Förderschule am Standort Herxheim ein – und damit für den Neubau in der Gemeinde“, betont er. Vor diesem Hintergrund freut er sich über die Nachricht aus Mainz. Der aus Bad Bergzabern stammende Politiker ist im Kreistag SÜW vertreten. Das Gremium erklärte sich im Herbst vergangenen Jahres dazu bereit, auch die Mehrkosten für den Neubau zu tragen. Die Investition wird auf 20,5 Millionen Euro geschätzt. Gefolgt wurde der Anregung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), beim Neubau größer zu denken und mehr Platz für individuelle Hilfsmittel der Schüler einzuplanen. Die Caritas gab bisher an, dass Baubeginn Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres sein soll. 2026 könnte der Neubau eingeweiht werden.