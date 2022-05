Ein Leben ohne Lamas, das mag man sich im Trifelsland gar nicht mehr vorstellen. Auf Völkersweilerer Weiden und am Kurpark in Annweiler tummeln sich die Pfalz-Lamas von Rudolf Klotz schon länger. Jetzt hat ein kuschliges Trio ein neues Zuhause bezogen. Was macht die tierische Senioren-WG dort?

Welche Bilder schießen einem zum Thema Kläranlage durch den Kopf? Braune Brühe, übler Geruch, so etwas in der Art. Aber sicherlich nicht ein Trio quietschvergnügter Zotteltiere, die die neuen „Hausherren“ sind. Zur Erklärung: Vor ein paar Tagen sind die zwei Lamas Pedro und Lola und das Alpaka Don Camillo auf das Gelände der Kläranlage Annweiler gezogen. Sie sollen dort die Wiesenflächen beweiden, die bislang von Mitarbeitern der Kläranlage gepflegt wurden. Das spart dem Team Zeit und Geld. Und für die Lamas ist Grasfressen ja schließlich eine ihrer leichtesten und beliebtesten Übungen. Gerade jetzt, wo das frische, saftige Grün nur so aus dem Boden und den Ästen sprießt, lassen es sich die drei genüsslich schmecken.

Das Kläranlagen-Tam wünscht den neuen Bewohnern angenehmen Ruhestand und guten Appetit. Foto: Pfalz-Lamas

Wenn Lama-Papa Rudolf Klotz nicht gerade Wasser in den aufblasbaren Pool einlässt und sich die Wuschelköpfe eine Abkühlung zwischendurch gönnen. Seine Lama-Herden sind in der Region wohlbekannt. Sie traben über Weiden in Völkersweiler, haben ein Gelände an der Markwardanlage in Annweiler und auf dem Liebfrauenberg in Bad Bergzabern. Und die Wanderungen und Begegnungen mit den sanftmütigen Tieren sind eine beliebte Attraktion für Jung und Alt. Nun steht also das erste Beweidungsprojekt mit den exotischen Vierbeinern an. Und das nächste steht bereits in den Startlöchern, in Waldhambach, so viel sei schon mal verraten.

Lamas schneiden mit Zehennägeln Gras

Für die dauerhafte Sicherung ihrer Futterquelle sorgen die Lamas übrigens selbst. Sie zählen nämlich zur Familie der Schwielensohler und haben Zehennägel, mit denen sie die Grasnarbe durchschneiden, wodurch ständig frisches Gras nachwachsen kann. Grünfutter allein reicht den Pflanzenfressern aber nicht. Es muss auch permanent Heu als Ballaststofflieferant verfügbar sein, erklärt Sven Gütermann, Pressesprecher der Verbandsgemeinde. Ursprünglich stammen Lamas ja aus Südamerika, die drei Neubewohner der Kläranlage wurden aber in deutschen Gefilden geboren. Don Camillo und Pedro kamen etwa als Notfälle aus der Tierrettung und haben bei den Pfalz-Lamas ein neues Zuhause gefunden. Bislang haben die drei im Gehege am Kurpark gelebt. Nun wurden sie aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters in die Bruchwiesen umgesiedelt.

Ein Mitarbeiter ist Hobby-Imker. Foto: VG Annweiler

Bei Regen oder starker Sonneneinstrahlung findet die Senioren-WG Schatten und Schutz in ihrem Unterstand sowie unter den Apfelbäumen auf der Wiese. Diese treiben gerade wunderschöne Blüten und locken emsige Bienen an. Und damit kommen wir gleich zu dem zweiten tierischen Projekt in der Kläranlage: Mitarbeiter Carsten Seidl hatte nämlich die Idee, dort Bienen zu halten, wie Gütermann berichtet. Die Kollegen seien sofort offen dafür gewesen. Seidls Imkerpate habe zwei Völker zur Verfügung gestellt und dem neuen Hobbyimker schon viel über Bienen beigebracht. „Durch die Haltung der geflügelten Tierchen leisten wir einen Beitrag zum Naturschutz. Und der Honig, der schmeckt auch noch gut“, freut sich Seidl.

Lamas blicken in Seele der Menschen

Und wie die Lamas haben die Bienen etwas Beruhigendes. Die entspannende Wirkung der Lamas wird übrigens im therapeutischen Bereich eingesetzt, etwa in Suchtkliniken oder Altenheimen. „Lamas können die Seele von Menschen und ganz besonders von Kindern berühren und auch heilen. Sie sind sehr einfühlsam und können der jeweiligen Gefühlslage entsprechend reagieren“, erklärt Rudolf Klotz. Auch Bürgermeister Christian Burkhart freut sich über die tierisch guten Projekte: „Zwei tolle Ideen, die zeigen, wie lohnenswert es sein kann, über den Tellerrand zu schauen!“