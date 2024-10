Auf dem Gelände des Wertstoffwirtschaftszentrums in Edesheim hat es gebrannt. Die Verantwortlichen führen das auf Müll zurück, das im Restabfall nichts zu suchen hat.

Die Ladung eines Müllfahrzeugs geriet am Montagmorgen beim Umladen des Unrats in Brand. Das hat die Kreisverwaltung SÜW mitgeteilt. „Die umgehend verständigte Freiwillige Feuerwehr war sofort vor Ort und hat die Löscharbeiten sehr schnell und professionell durchgeführt, so wurde mir berichtet“, dankt Landrat Dietmar Seefeldt den Einsatzkräften.

Was ist die Brandursache?

Durch die rasche Reaktion des geschulten Personals sei ein Übergreifen des Brandes auf die weiteren Abfälle in der großen Halle verhindert worden, ordnet Werkleiter Rolf Mäckel die Geschehnisse ein. Der Lastwagen mit der brennenden Fracht sei auf das Betriebsgelände herausgefahren, das sofort für Anlieferer gesperrt worden war. Die brennenden Abfälle seien dann auf der Fläche vor der Umladehalle entladen, so weit wie möglich auseinandergezogen und mit gut 10.000 Litern Wasser abgelöscht worden. Im WWZ steht für solche Fälle neben Hydranten auch Löschwasser aus einem oberirdischen Sammelbecken und aus einem unterirdischen Wasserspeicher zur Verfügung.

„Als Ursache vermuten wir eine Spraydose oder einen Handy-Akku, was beim Verladen unter die Schaufel des Radladers geraten und dann geborsten sein kann“, teilt Werkleiter Rolf Mäckel mit. Sein Appell: Ganz genau hinschauen, ob auch das im Rest- oder Sperrmüll landet, was auch dort hingehört. Sprühdosen etwa gehören nicht dazu, sie sind, wenn nicht anders deklariert, Problemabfall. Und Akkus sind Elektroschrott, die ebenso auf anderen Wegen entsorgt werden müssten. Im Restmüll oder „versteckt“ im Sperrmüll können diese Gegenstände gefährliche Brände auslösen.

Wohin gehört spezieller Müll?

Problemabfälle werden im Landkreis Südliche Weinstraße kostenfreien angenommen. Ein Spezial-Sammelfahrzeug steuert zwischen März und November die Ortsgemeinden an. Außerdem können die Problemabfälle an bestimmten Samstagen von 8.30 bis 11.30 Uhr auch auf den Wertstoffwirtschaftszentren bei Ingenheim (nächstes Mal am 9. November) und Edesheim (nächstes Mal am 19. Oktober) abgegeben werden. Alle Termine sind online verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/problemabfall-termine-2024.

Akkus von Handys oder sonstigen Geräten sind Elektroschrott. Sie können kostenfrei im Rahmen der Sperrmüllsammlung oder durch Anlieferung bei den Wertstoffwirtschaftszentren bei Ingenheim und Edesheim abgegeben werden. Auch im Einzelhandel bestehen mittlerweile Sammelstellen für dort gekaufte Akkus von Kleingeräten.