Die Ladesäulen am Festplatz und in der St. Christophorus Straße in Herxheim wurden erneuert, heißt es in einer Mitteilung. Die Maßnahme war erforderlich geworden, da die ersten Ladesäulen nach sechs Jahren Betrieb den neuen Vorgaben für Mess- und Abrechnungstechnik nicht mehr entsprachen.Die Modernisierung gewährleistet nun eine präzisere und benutzerfreundlichere Abrechnung der Ladevorgänge. Ein besonderes Glanzlicht ist nach Angaben der Verwaltung die neue Schnellladesäule auf dem Parkplatz des Rathauses. Diese Ladestation bietet eine Leistung von 50 kW und ermöglicht es so, Elektrofahrzeuge deutlich schneller aufzuladen als herkömmliche Normalladestationen. Dies ist ein weiterer Schritt der Ortsgemeinde, die Elektromobilität zu fördern und den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeuge zu erleichtern.

Ein wesentlicher Fortschritt der neuen Ladesäulen ist die Einführung neuer Zahlungsmethoden. Ab sofort können die Säulen nicht nur wie bisher mit der Kundenkarte der Gemeindewerke Herxheim im ESEL.CAB Verbund oder mit jeder gängigen Lade-App genutzt werden, sondern auch mit Kredit- und EC-Karten. Diese Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten macht das Laden für alle Nutzerinnen und Nutzer noch komfortabler und flexibler.

Eine Kundenkarte für die Ladesäulen der Gemeindewerke Herxheim kann über die Internetseite www.esel.cab beantragt werden. Bei Fragen stehen die Gemeindewerke Herxheim unter der Nummer 07276/501412 oder unter der Mail kundenservice@herxheim.de zur Verfügung.